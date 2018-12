Comisia Europeană a prezentat, miercuri, un raport de evaluare asupra progreselor înregistrare în ultimele 12 luni pentru obţinerea reciprocităţii regimului de vize în relaţia cu Statele Unite. Pentru Blocul comunitar, este singurul caz de nonreciprocitate.

"Reciprocitatea în materie de vize este un principiu fundamental al politicii comune a vizelor în Uniunea Europeană, iar Comisia Europeană menţine angajamentul deplin de a obţine, ca prioritate, călătorii fără vize spre Statele Unite pentru toate ţările membre UE", informează Executivul Uniunii Europene.

Citizens of five EU countries still need a visa to travel to the U.S.

