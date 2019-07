La aproape trei ani de la explozia blocului de pe strada Văscăuţeanu din Iaşi, procurorii au anunţat că firma de distribuţie a gazului are calitatea de inculpat în dosar.

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de societatea comercială DelgazGrid S.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere din culpă şi ucidere din culpă, ambele în concurs ideal. Societăţii comerciale, prin reprezentanţi, i s-a adus la cunoştintă drepturile şi obligaţiile procesuale, în calitate de inculpat", a declarat Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Potrivit anchetatorilor, deşi făcuseră verificări pe strada Văscăuţeanu şi observaseră că există scurgeri de gaz, angajaţii companiei nu au luat măsuri pentru remedierea situaţiei.

„În fapt, s-a reţinut că, deşi societatea, în urma mai multor verificări efectuate de către angajaţi ai acesteia a cunoscut faptul că pe strada Theodor Văscăuţeanu nr. 8 din municipiul Iaşi existau scurgeri de gaze naturale, nu au luat măsurile legale care se impuneau pentru stoparea acestora, în contextul în care şi durata de funcţionare normală a conductelor era depăşită, împrejurare ce a condus în data de 1 august 2016 la o explozie la nivelul blocului C2. Explozia primară a provocat degradarea importantă a blocului cu afectarea structurii de rezistenţă, proiectarea unor elemente de construcţie asupra unor bunuri aflate în imediata apropiere a imobilului, rezultând pagube materiale importante şi decesul a două persoane", a explicat Mihaela Apostol.

O explozie puternică a avut loc, în 1 august 2016, la parterului blocului C2 de pe strada Văscăuţeanu nr. 8 din Iaşi. În urma exploziei, două persoane şi-au pierdut viaţa, mai multe au fost rănite, iar, din cauza distrugerilor provocate, din acea noapte nimeni nu a mai putut locui în imobil.

Încă de atunci, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au dechis un dosar penal in rem pentru distrugere din culpă şi ucidere din culpă. În luna mai a acestui an, compania a fost înştiinţată că are calitatea de suspect în acest dosar, iar acum a fost anunţată că este inculpată în dosar.