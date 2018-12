Agenţia Mediafax vă prezintă programul din marile oraşe:

Arad – ora 22:00, Piaţa Revoluţiei, concerte susţinute de trupa Fantezia, Kamelia şi Goombay Dance Band, o trupă de origine germană. La miezul nopţii este programat şi un spectacol de artificii.

Baia Mare – ora 22:30, concert în Piaţa Libertăţii susţinut de trupa Compact şi Anna Lesko, urmat la ora 00:00 de focuri de artificii.

Brăilenii vor petrece pe platoul de la Palatul Administrativ, unde vor cânta AMI şi artişti locali, iar la miezul nopţii spectacolul se va încheia cu un show de artificii.

Buzău – Trupa Voltaj, Alessia sau Liviu Teodorescu & Band vor concerta în noaptea dintre ani în Piaţa Dacia, începând cu ora 19:00.

Braşov – Piaţa Sfatului rămâne locul de întâlnire al braşovenilor şi turiştilor, în noaptea de Revelion. Spectacolul va începe la ora 22:30 cu muzică populară în interpretarea celor două „gemene ale folclorului „maramureşan“, Suzana şi Daciana Vlad. Ele vor fi urmate de Ciro de Luca, un fost carabinier italian care a făcut carieră în muzică şi s-a stabilit în România, iar în jurul orei 23:45 va începe show-ul Phoenix. Trupa îşi va întrerupe concertul pentru trecerea în noul an şi va continua după focul de artificii.

Bistriţenii se vor bucura alături de cântăreaţa Lora de petrecerea de Revelion, începând de la ora 22:30.

Botoşănenii sunt aşteptaţi în Piaţa Revoluţiei din oraş să petreacă Revelionul în aer liber, Primăria organizând concerte de muzică uşoară şi populară şi foc de artificii. Cu această ocazie vor fi acordate şi premii, însă reprezentanţii Primăriei au spus că acestea intră la capitolul ”surprize”, iar astfel nu pot nominaliza persoanele premiate. Concertele vor începe de la ora 20:00 şi se vor termina la ora 01:30. Sunt mai mulţi invitaţi, între care Adda&Band, Paula Seling, Iustina Irimia, Simona Mazăre, Lorena Dupu - Fetele din Botoşani, Shift, Francisca, DJ/MC-80` Music. Vor fi şi urători.

Cluj-Napoca, începând cu ora 22:00, în Piaţa Unirii vor concerta Hora, Cargo şi Arpy&Zip Band. Focul de artificii de 15 minute se va organiza în Piaţa Avram Iancu la miezul nopţii, după care vor fi distribuite 700 de sticle cu şampanie de către Primăria Cluj-Napoca.

Craiova – Petrecerea va începe la ora 22:30, pe strada A.I. Cuza, în dreptul Universităţii din Craiova, unde va fi organizat un spectacol susţinut de Adrian Sână & Band. Pe scenă va urca apoi Smiley, aproape de miezul nopţii, după care va avea loc tradiţionalul foc de artificii.

Constănţenii vor avea parte de un spectacol de neuitat, susţinut de Damian Drăghici, Sore, Nicoleta Nucă, Vanotek şi DJ Slimboy, începând cu ora 19:00 şi se va încheia la ora 01:00. Un show de artificii va marca trecerea dintre ani.

Focşani – la ora 19:30 vor cânta Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei, Geta Postolache, Laura Lavric, Iuliana Beregoi şi Datina. La ora 22:00 va fi Anda Adam şi apoi B.U.G Mafia. Înainte de miezul nopţii va fi concert Opus, o trupă din Austria. La miezul nopţii vor fi artificii şi lasere. Petrecerea nu se termină aici, pentru că după miezul nopţii va urca Ro-Mania, iar programul special de revelion se va încheia la ora 01:00.

La Iaşi, concertul dedicat Revelionului va avea loc în Piaţa Palatului Culturii, iar în cadrul evenimentului vor cânta Saragossa Band, Bosquito, Ovidiu Lipan Ţăndărică, DJ Sava şi Annes.

Oradea – ora 23:00, concert în Piaţa Unirii cu Alessia JJ Gerardi & Fracassoni din Italia. La miezul nopţii va avea loc un foc de artificii.

La Piteşti, în Piaţa Primăriei, vor urca pe scenă Alexandra Ungureanu şi Alina Eremia, şi va fi şi un show de artificii.

Reşiţa – ora 22:00, spectacol în centrul oraşului susţinut de Mar’s Studio, Melmac Riders, din Serbia, şi Keo. La ora 00.00 este programat un joc de artificii.

Sibiu – ora 22:00, în Piaţa Mare vor concerta cei de la The Noise. Programul va continua cu muzică rock în interpretarea binecunoscuţilor sibieni de la Riff, iar în ultima oră din an va cânta Ştefan Bănică & Band. Ora zero a noului an va fi marcată de un show de artificii, apoi pe scenă vor urca olandezii de la BZN.

Sfântu Gheorghe, cu începere de la ora 23:00, pe scena situată în faţa Teatrului ”Tamási Áron”, vor urca Trupa Coco din Braşov, care va aduce ritmurile rock la Sfântu Gheorghe. La miezul nopţii va avea loc focul de artificii, după care pe scena Revelionului urmează trupa Vincze Lilla és Barátai, din Ungaria. După aceea, de la ora 01:00, va avea loc al doilea foc de artificii.

La Slatina vor concerta Iris, Elena Ionescu, Nicoleta Oancea şi formaţia sa. Primul concert va începe la ora 21:45, iar spectacolul se va încheia imediat după miezul nopţii.

Timişorenii vor petrece, începând cu ora 18:30, în Piaţa Victoriei din Timişoara, unde Primăria a pregătit un spectacol susţinut de Sean Norvis, Kamelia, trupa Box Office, Basska şi Subcarpaţi.

Târgu-Jiu - ora 22:00, în Piaţa Prefecturii, concert susţinut de The Dreamers şi Eneli, după care va avea loc focul de artificii. Autorităţile vor oficia, după miezul nopţii, cinci căsătorii de Revelion, la Poarta Sărutului, din Parcul Central din municipiul Târgu-Jiu.

În Târgu-Mureş, cu începere de la ora 21:00, pe scena amplasată în Piaţa Victoriei vor concerta: DJ Andrei Chelbezan, Kállay Saunders Band şi Inna. La miezul nopţii va fi organizat un spectaculos foc de artificii.

În Teleorman nu se organizează concerte, populaţia urmând să se adune în centrul oraşelor din judeţ - Alexandria, Zimnicea, Turnu Măgurele, Videle, Roşiorii de Vede - şi să ciocnească un pahar cu şampanie cu primarii. Angajaţii primăriilor de oraşe susţin că fundalul muzical va fi asigurat de un sistem de sonorizare cu boxe, care vor difuza muzica adecvată focului de artificii.

Foto: Hepta