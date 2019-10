"Alocarea de 2% din PIB nu reprezintă optimul, este minimum pentru a asigura o securitate decentă. Este un minim ca să asigure funcţionarea securităţii. Acest 2% ne asigură capacitatea de a recrea capacitatea de apărare, de a recrea capabilităţile, fiindcă una dintre condiţiile stabilite de NATO şi de comun acord cu aliaţii este că cel puţin 20% din acest buget să fie pentru investiţii în apărare, adică pentru achiziţie de tehnică militară. Noi am realizat anul trecut undeva la 32-33%, ceea ce e foarte bine, dar nu trebuie să uităm că avem de recuperat aceşti ani în care nu s-a investit imediat după intrarea României în NATO. Până în 2017, au existat cârpeli pentru investiţiile în apărare. Prim an în care s-a realizat teoretic acest 2% a fost 2017 iar acordul acesta prevede ca în următorii 10 ani începând din 2017 să se aloce cel puţin 2% din PIB. Spun teoretic pentru că important este nu doar ce planificăm, dar şi execuţia bugetară, fiindcă câteodată la nivelul execuţiei bugetare constatăm că suntem sub 2%, deşi, prin legea bugetului s-au acordat 2%. Anul trecut, execuţia a fost sub 2%, fiindcă bugetul anual al României a crescut în valoare absolută în timp ce bugetul apărării a rămas în valorea absolută la acelaşi nivel", a declarat, joi, în cadrul Conferinţei MAS, generalul (r) Teodor Frunzeti, consilier în Departamentul pentru securitate - Administraţia Prezidenţială.

De asemenea, Frunzeti a afirmat că industria naţională de apărare trebuie implicată în angajarea resurselor bugetare din cei 2%.

"Este important de discutat aspectul capacităţii de angajare a resurselor bugetare şi de a implica industria naţională, deoarece aceasta este o mare problemă, în realizarea programelor de înzestrare. Pe lângă cadrul legal, este şi o artă şi o ştiinţă pe care cei care semnează aceste programe trebuie să o dezvolte, în aşa fel încât să poată să-şi convingă partenerii să vină să investească în România, nu numai pe baza legii offsetului", a declarat generalul.

Monitorul Apărării şi Securităţii (MAS) a organizat joi, la Hotelul Marriott din Bucureşti, Conferinţa pe tema "Politica de securitate naţională, de la gândirea strategică la instituţiile de securitate şi apărare", un forum pentru dezbateri cu invitaţi de marcă din România şi din străinătate.