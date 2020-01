Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat, marţi seara, de către un bărbat cu privire la faptul că, pe fondul unor discuţii mai vechi, mai multe persoane i-au spart geamurile de la autoturism, folosind topoare. La faţa locului s-au deplasat de îndată poliţiştii Oraşului Chitila pentru efectuarea de cercetări şi investigaţii specifice locului faptei, cât şi pentru identificarea persoanelor implicate în eveniment. De asemenea la faţa locului s-au deplasat şi efective din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale Ilfov.

Persoana în cauză este Cornel Ofiţeru, consilier judeţean din Ilfov şi preşedinte al PNL Chitila. „M-au aşteptat, în trei – patru maşini, erau opt – zece indivizi, cu toporul au încercat să mă lovească, eu fiind la volan, am reuşit să fug, am ajuns acasă, au avut intenţia să intre în curte, dar s-au oprit, am sunat la 112 şi de aici s-au liniştit lucrurile”, a declarat Cornel Ofiţeru.

Potrivit lui Cornel Ofiţeru, preşedinte al PNL Chiajna, totul a pornit de la tensiunile declanşate în urma demisiilor din Consiliul Local şi a demersurilor reprezentanţilor ALDE pentru validarea a doi consilieri şi a unui viceprimar, din luna decembrie. Proiectele de hotărâre de Consilul Local, despre care liberalul spune că nu respectau legea, au fost atacate în contencios admnistrativ.

Cornel Ofiţeru susţine că mai mulţi indivizi, despre care spune că sunt membri ai clanului interlop Iordan, au venit la şedinţa Consiliului Local Chiajna, care a avut loc în sediul Poliţiei Locale, iar un coleg de-al său, contracandidat la alegeri, Luca Marian Claudiu, a fost agresat, bătut, a ajuns la spital, iar el l-a dus la poliţie să dea o declaraţie.

„Probabil să s-au simţit ofensaţi că l-am îndrumat pe colegul meu să facă plângere la poliţie”, a declarat Cornel Ofiţeru.

Potrivit lui Cornel Ofiţeru, finul primarului din Chiajna este membru al acestei familii Iordan şi îi foloseşte pe aceştia pentru a intimida adversarii politici.

Poliţiştii au anunţat că au fost identificate persoanele implicate în eveniment, acestea fiind conduse la sediul postului de poliţie Chiajna, pentru efectuarea de verificări şi cercetări. Este vorba de doi agresori, unchi şi nepot.

„În urma probatoriului administrat până la acest moment, poliţiştii Ilfoveni au reţinut o persoană pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare şi distrugere, urmând ca în cursul acestei zile să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Ilfoveni în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare şi distrugere, urmărirea penală penală fiind coordonată de procurorul de caz din cadrul unităţii de parchet competente”, a anunţat Poliţia.

Sursa foto: Facebook / Cornel Ofiţeru