„După apariţia în presă a comunicatului domnului primar Dorin Florea cu privire la necesitatea unei dezbateri publice privind responsabilitatea naşterii unui copil şi pe fondul reacţiilor publice ale politicienilor, mai mulţi târgumureşeni şi-au exprimat dorinţa organizării unui referendum local. Deocamdată nu s-a luat nicio decizie, se analizează”, a precizat, pentru Agerpress, Claudiu Maior, consilierul primarului din Târgu Mureş.

De asemenea, acesta a scris joi seara pe pagina lui de Facebook despre situaţia copiilor, dar şi a celor care trăiesc de pe urma alocaţiilor acestora în Târgu Mureş.

„La proteste înainte, la muncă înapoi!Unii muncesc şi cer referendum împotriva celor care vor să huzurească pe banii copiilor, iar alţii mâine protestează, revoltaţi că li se fură «lenea»! Cine să ne mai înţeleagă?!

Am înţeles că vineri, o platformă civică sub denumirea „Aresel” din Bucureşti doreşte un miting la Târgu Mureş! Vin aici să ne certe, pentru că am îndrăznit să spunem cu voce tare, tot ce alţii şoptesc pe la colţuri. Înainte de proteste, le aduc la cunoştinţă că Primăria Municipiului Târgu Mureş s-a implicat în integrarea şi dezvoltarea comunităţii rromilor, fiind una din primele primării din ţară care a susţinut şi a investit în: şcolarizare cu transport gratuit, formare profesională, ateliere de tâmplărie, construirea de locuinţe cu toate utilităţile, baie comunală, asfaltarea drumurilor, biserică etc., singura condiţie fiind ca aceştia să meargă la lucru şi să îşi ducă copiii la şcoli. Ştim cu toţii de centrul Rozmarin, unde zilnic peste 100 de copii sunt aduşi de acasă cu transport gratuit, spălaţi, hrăniţi (două mese pe zi), şcoliţi, supravegheaţi şi îndrumaţi, iar apoi transportaţi din nou acasă.

Vi se pare normal ca un adult sănătos să stea acasă, în vârful patului, trăind după alocaţiile copiilor, în timp ce alţii muncesc cel puţin 8 ore/zi plătind contribuţii sociale? Vi se pare normal ca femeile care îşi doresc copii să muncească şi să respecte protocoale de sănătate, în timp ce alte femei, la fel de apte de muncă să stea acasă, pe banii statului, aducând pe lume copii de care să nu mai aibă grijă nimeni şi să-i trimită la cerşit?! Sunt convins că târgumureşenii de bună credinţă ştiu cine sunt adevăraţii discriminaţi!”.

Organizaţia civică Aresel a anunţat că va organiza vineri un protest paşnic în centrul municipiului Târgu Mureş, împotriva declaraţiilor primarului Dorin Florea, considerată de câtre aceasta „discriminatorii şi rasiste” la adresa persoanelor de etnie romă, dar şi a grupurilor de persoane vulnerabile şi defavorizate.

Organizatorii susţin că la protest sunt aşteptaţi peste 1.000 de oameni din comunităţile de romi, dar şi activişti şi membri ai asociaţiilor sau ONG-urilor civice şi pe probleme de drepturile omului.





Pe 15 ianuarie, primarul Dorin Florea a postat pe pagina de Facebook un mesaj prin care anunţa că nu îşi retrage declaraţiile care au stârnit atâtea controverse.

„Nu retractez nici o virgulă din comunicatul atât de controversat cu privire la necesitatea unei dezbateri publice privind responsabilitatea naşterii unui copil. România reală este cea pe care eu o cunosc, iar tot ceea ce am spus este rezultatul unor analize obiective.”