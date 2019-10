Consiliul Capitalei, ordinea de zi: Proiectul care prevede că toate maşinile sub Euro 5 vor plăti taxă / Rectificare bugetară: 34 de milioane de lei mai puţin la „Risc seismic”

Consiliul General al Capitalei (CGMB) are pe ordinea de zi a şedinţei de joi un proiect care prevede, printre altele, că toate maşinile cu normă de poluare sub Euro 5 trebuie să achite vinietă electronică de tip Oxigen. În funcţie de norma de poluare, vinieta costă între 500 lei şi 1.900 lei pe an.