12:32 Kelemen Hunor anunţă formulele de Guvern propuse lui Iohannis. Premier UDMR, o variantă



Kelemen Hunor a declarat, la finalul consultărilor de vineri la Cotroceni, că UDMR a propus mai multe variante de Guvern preşedintelui Klaus Iohannis, un premier din Uniune, un prim-ministru independent, nu tehnocrat, susţinut politic şi variata Ludovic Orban şef al Executivului.

12:10 Ludovic Orban: PNL are ca obiectiv creşterea veniturilor, o măsură care să se bazeze pe realităţi



Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat că PNL are ca obiectiv creşterea veniturilor, dar că această măsură trebuie să se bazeze "pe realităţi", nu pe decizii administrative subiective. Orban a spus că PNL va trebui să ia în considerare realocarea cheltuielilor cu personalul din administraţie.



"Preşedintele Iohannis, după ce a întrebat Guvernul dacă are bani, a promulgat legea pensiilor. PNL respectă legile care se află în vigoare. În ceea ce priveşte toate minciunile pe care le-a lansat propaganda diversionistă a PSD, că nu mai dăm salarii, că micşorăm salarii, pensii, că nu mai plătim proiectele în cadrul PNDL, sunt nişte minciuni gogonate care n-au nicio legătură cu programul PNL. PNL are ca principal obiectiv creşterea veniturilor românilor, dar această creştere a veniturilor să se bazeze pe realităţi, nu pe decizii administrative subiective. Să se bazeze pe atragerea de investiţii care să creeze locuri de muncă bine plătite, pe creşterea competitivităţii economiei româneşti, pe creşterea productivităţii în toate ramurile de activitate şi nu pe decizii administrative care depind de pixul unui demnitar care scoate cifrele din burtă", a declarat, vineri, Ludovic Orban, după consultările cu preşedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni.

ORA 12:08 Kelemen: Alegerile anticipate prezintă mai mult risc decât soluţii



Alegerile anticipate prezintă mai mult risc decât soluţii şi ar aduce mai multe vulnerabilităţi şi probleme, spune preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. În opinia acestuia, cei care acum vor alegeri anticipate nu doresc ca România să aibă buget până în mai-iunie anul viitor.

ORA 12:07 Barna: România are nevoie de un nou Guvern care să aibă ca obiectiv alegerile anticipate



Dan Barna a declarat, la finalul discuţiilor cu Klaus Iohannis, că a vorbit cu şeful statului despre necesitatea unui nou Guvern care să aibă ca obiectiv principal organizarea alegerilor anticipate în luna februarie sau martie a anului viitor.

11:55 USR, al doilea partid care discută la Cotroceni cu Klaus Iohannis



Delegaţia USR este a doua care discută cu preşedintele Klaus Iohannis, vineri la Cotroceni despre posibilitatea formării unui nou Guvern.



Din delegaţia USR fac parte Dan Barna, Claudiu Năsui, Cristina Prună, Stelian Ion şi Iulian Bulai.



Ludovic Orban a afirmat, la finalul consultărilor de la Cotroceni, că o listă a noului Cabinet va fi făcută publică numai după ce va exista o decizie în forurile statutare ale PNL şi după ce vor fi purtate discuţii cu alte partide. Liderul liberal a precizat că partidul e oricând pregătit să formeze un Guvern, dacă i se va solicita acest lucru.



Despre alegeri anticipate, Orban a spus că PNL este dispus să susţină această variantă, în cazul în care va exista un consens între partidele parlamentare.



Dan Barna a afirmat că USR va merge la consultările de la Cotroceni de vineri cu pactul pentru alegeri anticipate. El a susţinut că îi va cere lui Klaus Iohannis să îşi asume rolul de mediator şi mandatul pe care îl are conform Constituţiei.



Moţiunea de cenzură a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, fiind 238 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” şi trei voturi anulate. Votul a fost secret cu bile.

ORA 11:50 Orban: Voi prezenta o listă a Cabinetului numai după o decizie în PNL şi discuţiile cu alte partide



Ludovic Orban a declarat, la finalul consultărilor de la Cotroceni, că o listă a noului Cabinet va fi făcută publică numai după ce va exista o decizie în forurile statutare ale PNL şi după ce vor fi purtate discuţii cu alte partide.



„Am prezentat preşedintelui României Klaus Iohannis mandatul acordat de PNL, în cadrul consultărilor constituţionale, după căderea Guvernului PSD. Poziţia PNL e foarte clară. În cazul în care există posibilitatea unui acord pentru anticipate, noi susţinem revenirea la popor, încredinţarea cât mai rapidă cetăţenilor români a posibilităţii de a decide un nou Parlament. În cazul în care nu e posibil acest lucru şi dacă ioahnnis ne solicită să formeze guvernul, PNL este pregătit să formeze un guvern în jurul PNL. Voi prezenta public o listă a Cabinetului numai după numai după o decizie a forului statutar al PNL şi a discuţiilor cu alte partide”, a afirmat Ludovic Orban, la finalul consultărilor de vineri la Cotroceni, cu Klaus Iohannis.

ORA 11:33 Dăncilă: Cer PNL şi lui Iohannis să îşi asume public că vor plăti la timp pensiile şi salariile



Viorica Dăncilă a cerut, vineri, liberalilor şi preşedintelui Klaus Iohannis să îşi asume public că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp şi vor fi majorate, conform legislaţiei în vigoare.

ORA 11:28 Dăncilă îi cere lui Klaus Iohannis să desemneze cât mai rapid un premier



Viorica Dăncilă i-a solicitat, vineri, preşedintelui Klaus Iohannis să desemneze cât mai rapid un premier care să se prezinte apoi în Parlament cu un program de guvernare şi o echipă de membri ai Guvernului.

ORA 11:03 Delegaţia PNL, prima prezentă la consultările de la Cotroceni cu Klaus Iohannis



Din delegaţia PNL care participă la discuţiile cu şeful statului fac parte Ludovic Orban, Raluca Turcan, Robert Sighiartău, Rareş Bogdan şi Florin Cîţu.



Liderul liberalilor Ludovic Orban a afirmat, vineri, că propunerea de premier va fi el, iar PNL susţine un guvern mai suplu, cu maximul 15-16 ministere. Aceste chestiuni vor fi transmite şi în discuţiile cu Klaus Iohannis, a mai spus liderul liberalilor.



Potrivit unui anunţ al Administraţiei Prezidenţiale, reprezentanţii PNL sunt convocaţi la ora 11.00, cei ai USR începând cu 11.30, liderii UDMR de la ora 12.00, iar cei ai PMP de la ora 12.30.



Reprezentanţii grupului parlamentar Pro-Europa sunt convocaţi la ora 13.00, cei ai ALDE de la ora 13.30, aleşii minorităţilor naţionale începând cu ora 14.00, iar social-democraţii de la 14.30.



Din delegaţia USR vor face parte Dan Barna, Claudiu Năsui, Cristina Prună, Stelian Ion şi Iulian Bulai.



Liderul UDMR Kelemen Hunor a afirmat, întrebat dacă Uniunea îl va susţine pe Ludovic Orban în funcţia de premier, că rămâne de văzut.



Referitor la formarea unui nou Guvern, Călin Popescu Tăriceanu a declarat, joi, că înainte şeful statului ar trebui să vadă cum poate să articuleze o majoritate parlamentară, care să aprobe mandatul viitorului prim-ministru. Liderul ALDE a mai spus că alegerile anticipate ar trebui evitate pentru că acestea ar presupune o lungă perioadă de instabilitate şi criză politică.



Din delegaţia PMP care va fi prezentă la Cotroceni, vineri, fac parte liderul partidului Eugen Tomac, liderul deputaţilor PMP Marius Paşcan şi deputaţii Cătălin Cristan, Cătălina Bozianu, Cornel Sămărtinean.



Liderul Pro România Victor Ponta le-a propus foştilor colegi, parlamentari ai PSD, să reconstruiască o guvernare precum cea promisă anul 2016. Acesta a adăugat că partidul va avea trei propuneri de premier, iar el nu va fi una dintre ele deoarece Klaus Iohannis nu îl va numi pe el.



10:48 Cinci liberali vor merge la consultările de la Cotroceni, cu preşedintele Klaus Iohannis

Ludovic Orban, Raluca Turcan, Robert Sighiartău, Rareş Bogdan şi Florin Cîţu sunt cei cinci liberali care vor participa la consultările, de vineri, ora 11.00, cu preşedintele Klaus Iohannis la Cotroceni, unde vor discuta despre formarea unui nou Guvern.



Anunţul a fost făcut de Ludovic Orban la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional (BPN) de vineri, la Parlament. Acesta a adăugat că propunerea de premier va fi el, iar PNL susţine un guvern mai suplu, cu maximul 15-16 ministere.



Aceste chestiuni vor fi transmite şi în discuţiile cu Klaus Iohannis, a mai spus liderul liberalilor.



În şedinţa BPN, Ludovic Orban le-a transmis liberalilor că trebuie să facă o analiză, o fotografie a situaţiei la zi după măsurile guvernării eşuate a PSD. Liderul PNL a precizat că situaţia este gravă, deoarece gradul de îndatorare al României este mare, deficitul bugetar la fel.



Klaus Iohannis are consultări, vineri la Palatul Cotroceni, cu toate partidele parlamentare, în vederea formării unui nou guvern şi aflării dacă există un consens între formaţiuni pentru organizarea alegerilor anticipate.



Singurii care nu vor fi prezenţi la Cotroceni sunt social-democraţii, deoarece nu a existat un mandat în CEx pentru a participa la consultări, a anunţat, joi seară, Viorica Dăncilă.

ORA 10:45 Orban, mesaj pentru PNL: Trebuie să facem o fotografie a situaţiei măsurilor guvernării eşuate



Ludovic Orban le-a transmis liberalilor, în şedinţa BPN de vineri, că trebuie să facă o analiză, o fotografie a situaţiei la zi după măsurile guvernării eşuate a PSD. Liderul PNL a precizat că situaţia este gravă, deoarece gradul de îndatorare al României este mare, deficitul bugetar la fel.

Ştirea iniţială. Preşedintele Klaus Iohannis are, vineri, consultări cu partidele parlamentare, în vedere formării unui nou Guvern, după ce Parlamentul a adoptat moţiunea de cenzură prin care i-a fost retrasă încrederea Cabinetului Dăncilă.

„Voi asculta opţiunile partidelor şi voi propune o soluţie de Executiv cu un mandat foarte clar, care să asigure o guvernare responsabilă şi eficientă până la următoarele alegeri parlamentare, indiferent când se vor desfăşura acestea”, a afirmat Klaus Iohannis, într-o declaraţie de presă joi.

Şeful statului a mai spus că „cea mai bună soluţie pentru redarea legitimităţii Parlamentului este, evident, întoarcerea cât mai rapidă la votul cetăţenilor, adică alegeri anticipate”. El a precizat că acest lucru nu poate fi realizat dacă nu există un consens al formaţiunilor parlamentare actuale.

Potrivit unui anunţ al Administraţiei Prezidenţiale, reprezentanţii PNL sunt convocaţi la ora 11.00, cei ai USR începând cu 11.30, liderii UDMR de la ora 12.00, iar cei ai PMP de la ora 12.30.

Chiar dacă iniţial liderul PSD Viorica Dăncilă anunţase că social-democraţii vor participa la consultările de la Cotroceni, ulterior aceasta a spus că a anunţat că PSD nu va mai merge, pentru că nu a existat un Comitet Executiv în partid pentru a lua această hotărâre. Preşedintele PSD a adăugat că speră ca niciun membru de partid să treacă peste această decizie.

PNL va avea un Biroul Politic Naţional (BPN), vineri, de la ora 9.00, în care liberalii vor stabili strategia la consultările de la Palatul Cotroceni cu şeful statului. Ludovic Orban a afirmat, după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată de către Parlament că rămâne varianta de premier, după cum a fost stabilit în forurile staturare ale partidului.

Dan Barna a afirmat că USR va merge la consultările de la Cotroceni de vineri cu pactul pentru alegeri anticipate. El a susţinut că îi va cere lui Klaus Iohannis să îşi asume rolul de mediator şi mandatul pe care îl are conform Constituţiei.

Din delegaţia USR vor face parte Dan Barna, Claudiu Năsui, Cristina Prună, Stelian Ion şi Iulian Bulai.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a afirmat, întrebat dacă Uniunea îl va susţine pe Ludovic Orban în funcţia de premier, că rămâne de văzut.

„Depinde de persoana primului-ministru, depinde de discuţii. Cineva trebuie să guverneze, dar în acest moment nu ştim dacă vom susţine sau nu vom susţine şi pe cine, fiindcă nu au existat discuţii aplicate. Atâta ştim că Ludovic Orban doreşte să fie prim-ministru, dar de la dorinţă până la putinţă e o cale lungă sau mai puţin lungă, dar care trebuie parcursă”, a explicat, pentru MEDIAFAX, Kelemen Hunor.

Referitor la formarea unui nou Guvern, Călin Popescu Tăriceanu a declarat, joi, că înainte şeful statului ar trebui să vadă cum poate să articuleze o majoritate parlamentară, care să aprobe mandatul viitorului prim-ministru. Liderul ALDE a mai spus că alegerile anticipate ar trebui evitate pentru că acestea ar presupune o lungă perioadă de instabilitate şi criză politică.

Din delegaţia PMP care va fi prezentă la Cotroceni, vineri, fac parte liderul partidului Eugen Tomac, liderul deputaţilor PMP Marius Paşcan şi deputaţii Cătălin Cristan, Cătălina Bozianu, Cornel Sămărtinean.

Liderul Pro România Victor Ponta le-a propus foştilor colegi, parlamentari ai PSD, să reconstruiască o guvernare precum cea promisă anul 2016. Acesta a adăugat că partidul va avea trei propuneri de premier, iar el nu va fi una dintre ele deoarece Klaus Iohannis nu îl va numi pe el.

