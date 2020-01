În perioada în care activa în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bucureşti, Corneliu Bogdan Ion-Tudoran a achiziţionat, într-un interval de şase luni, între noiembrie 2014 şi aprilie 2015, două imobile. Unul la munte, la Sinaia, altul la mare, la Neptun-Olimp. Comparând diferenţele între economiile declarate, banii câştigaţi de el şi soţie, dar şi retragerile din conturi, reiese faptul că judecătorul Ion-Tudoran a plătit casele de la munte şi de la mare cu bani nedeclaraţi, nefiscalizaţi. Din bănci a retras suma de 16.500 de euro, dar a făcut plăţi de peste 150.000 de euro, conform sfin.ro, citat de cancan.ro.



I-a ridicat măsurile preventive lui Nicuşor Constantinescu



Coincidenţă sau nu, pe 1 august 2014, judecătorul Corneliu Bogdan Ion-Tudoran a emis controversata încheiere 555/2014 din dosarul 14182/3/2014/a1 prin care i-a ridicat măsurile preventive lui Nicuşor Constantinescu, fostul preşedinte al CJ Constanţa. Aflat în SUA la tratament pentru cancer, Nicuşor Constantinescu tocmai fusese fotografiat pufăind trabuc pe terasele cafenelelor din New York. Iar DNA voia, firesc, emiterea unui mandat de arestare. Judecătorul Ion-Tudoran i-a anulat însă măsurile preventive fostului şef de Consiliu Judeţean.



Neconcordanţe penale



În anul 2013, în iunie, Ion-Tudoran declara că are un depozit bancar de 20.000 de euro. În 2014, în declaraţia de avere depusă în iunie, Tudoran avea aceiaşi 20.000 de euro, plus 61.000 de lei. De la această bază pleacă toate calculele.



La data de 5 noiembrie 2014, fiul cel mic, Tudor Ion-Tudoran, a cumpărat în Sinaia, în complexul Izvorul Dorului, apartamentul numărul 31 plus un garaj. Conform înscrisului de la ANCPI, proprietatea fusese evaluată anterior la suma de 101.300 lire sterline. Înscrierea apartamentului din Sinaia pe numele fiului cel mic, Tudor Ion-Tudoran, de profesie mediator, ar fi fost una de faţadă, arată sfin.ro.





După cinci luni distanţă, la data de 15.04.2015, Ion-Tudoran a mai cumpărat în resortul Sara Sea View Olimp, un complex de lux din Neptun-Olimp, apartamentul cu numărul 82, plus boxa cu numărul 74. Această proprietate a trecut-o pe numele său şi al soţiei, Doina Ion-Tudoran. Pentru imobilul din resortul Sara Sea View Olimp, Tudoran a achitat echivalentul sumei de 40.000 de euro.



Apartamentul secret, niciodată declarat



În plus faţă de apartamentul din Sinaia trecut fictiv pe numele fiului cel mic, de apartamentul din Neptun-Olimp şi de casa din Dumitru Zosima, judecătorul Ion-Tudoran mai deţine si un apartament nedeclarat în Bucuresti, Strada Aviator Protopopescu nr 7, bloc C3, scara 1, ap 34. Conform unei notificări a unui furnizor de servicii, Corneliu Bogdan Ion-Tudoran era înregistrat ca titular şi figura cu datorii la această adresă. Acest imobil nu a fost niciodată declarat de fostul magistrat.



Vecini din scara au confirmat că apartamentul este deţinut de Ion-Tudoran. Foarte amabili, aceştia au mărturisit şi că vara trecuta judecătorul şi-a renovat complet apartamentul, muncitorii fiind aduşi la lucrări cu o maşină inscripţionată Autovit, firma controlată de afaceristul Florin Pîrvu. Iar fiul cel mic, Tudor, s-a ocupat, ca un adevărat stăpân, de supravegherea meseriaşilor trimişi de Pârvu.