O mămică din Botoşani a postat pe Facebook imagini cu pionezele, unele din ele intrând chiar în talpa adidaşilor celor mici, scrie botoşăneanul.ro.



„Vi se pare corect si normal ca nişte oamenii în toată firea sa arunce cu cutii pline de pioneze pentru a nu se juca copiii între blocuri ..Ce as putea face, unde sa ne adresam??”, a scris femeia pe reţeaua socială.



„O binecuvântare sa auzi glasurile copiilor ce se joacă printre blocuri. Bine ca nu sunt in fata tabletelor! Cui nu ii place,la azil sau in pădure. Reclamaţii la politie pentru cine recurge la mizerii de astea...”



Si la noi...

Au uns scarile la bloc cu ulei ars sa nu stea copiii pe scari..



Ce sa zic orice e posibil, mai nou copiii nu au voie sa se joace pe Unirii in fata magazinelor loc unde este spatiu verde printre copaci si mai aleargă si pe acele scări....acesti copii vor ajunge sa fie tinuti numai in casa din vina unor bătrâni”, a scris un alt utilizator.



Femeia a fost sfătuită să depună plângere la Poliţie.

FOTO: BOTOSANEANUL.RO