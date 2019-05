Mii de români de toate vârstele s-au strâns pe traseul dintre Aeroportul „Henri Coandă" Bucureşti şi Palatul Cotroceni, pentru a-l saluta pe Papa Francisc, care şi-a început vizita de trei zile în ţara noastră.

Maria Elisabeta este unul dintre copiii care au venit cu flori şi alte daruri pentru Papa Francisc.

„I-aş spune că-mi place atât de mult de el şi că-l iubesc, doar că i-aş spune în italiană. Încă nu ştiu cum se spune, dar o să învăţ”, a spus Maria, în vârstă de doar câţiva ani.

Fetiţa a venit la eveniment şi cu câteva daruri pentru Papa Francisc, respectiv un desen şi o crenguţă cu flori.

„Eu am un desen cu Grădina Maicii Domnului. Am venit aici să-l văd pe Papa pentru că mi s-a părut interesant şi chiar voiam să vin. Am venit cu bunicul meu, cu mama, cu bunica şi cu tatăl meu. (...) Îmi place foarte mult aici”, a spus Maria.

Părintele Dan, reprezentant al bisericii catolice a venit să-l întâmpine pe Papa Francisc pe bicicletă.

„Sunt aici să-l întâmpin şi eu pe Papa Francisc în vizita lui şi pentru a trăi împreună cu el şi cu toţi ceilalţi care vor fi, aceste zile de binecuvântare. Este o bucurie mare pentru noi şi sper să fie şi un moment de speranţă pentru întreaga ţară. Este binevenit şi aşteptăm să ne dea această binecuvântare a lui Dumnezeu”, a declarat părintele.

Elena Ioniţă şi-a dorit să fie parte din momentului vizitei Papei Francisc în ţara noastră, cu atât mai mult cu cât, spune ea, a fost prezentă şi la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în ţara noastră, care a avut loc în urmă cu 20 de ani.

„Am fost şi la vizita Papei Ioan Paul al II-lea, în 99`, la invitaţia preşedintelui Emil Constantinescu. A fost prima vizită, era un entuziasm deosebit atunci, s-a desfăşurat la începutul lunii mai, vremea era mai frumoasă ca acum, era foarte multă lume pe străzi, toţi îmbrăcaţi în haine deschise, cu tot felul de steguleţe. Papa era atunci în papamobil. Lumea era foarte fericită, se simţea ca şi cum un duh protector era deasupra Bucureştiului”, a spus Elena Ioniţă.

Tot ea a spus şi că prezenţa Papei Francisc în aceste zile în ţara noastră reprezintă pentru România „o deschidere către lume”.

„Este un eveniment important, mie mi se pare că este o deschidere a noastră către lume, românii faţă de alte popoare sunt mult mai ospitalieri, au şi o deschidere religioasă importantă. În afară de asta, având în vedere că totuşi sunt mulţi catolici, romano-catolici şi greco-catolici, pentru care Papa este foarte important, consider că e necesară venirea Papei la noi, în Bucureşti, dar mai ales în Transilvania”, a mai declarat Elena Ioniţă.

O bunică venită împreună cu nepoţica ei în vârstă de doar câţiva ani să-l întâmpine pe Papa Francisc, a precizat că emoţiile au fost puternice, în ciuda faptului că nu au reuşit să-l vadă pe acesta la fel de bine precum şi-ar fi dorit.

„Am avut emoţii, am fi vrut să-l vedem, au fost emoţii puternice şi dezamăgire mare când am auzit că a trecut şi nu ştiam nici măcar în ce maşină e. Dar asta e. A fost un sentiment superb şi acum parcă mă simt aşa, binecuvântată”, a precizat aceasta.

Mariana şi Maria sunt de confesiune romano-catolică şi au aşteptat vizita Papei Francisc în ţara noastră cu mare entuziasm, cu atât mai mult cu cât şi ele au fost prezente la vizita făcută de Papa Ioan Paul al II-lea în ţara noastră, în urmă cu 20 de ani.

„Am aşteptat ziua aceasta cu mare bucurie, ca să vină sfântul părinte, Papa Francisc. Am fost şi când a venit şi Papa Ioan Paul al II-lea, am fost la fel de fericiţi. (...) O să mergem şi noi spre casă, mulţumiţi sufleteşte. E un moment de fericire, bucurie, abia am aşteptat”, spune Mariana.

Călătoria apostolică a papei Francisc în România are loc la 20 de ani după cea efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 1999, şi se desfăşoară sub genericul "Să mergem împreună”.

Vizita Papei Francisc în România este una istorică şi mult aşteptată pentru mii de oameni, iar pentru buna desfăşurare a evenimentului au fost implementate o serie de măsuri drastice de securitate, pelerinilor recomandându-se să coopereze cu voluntarii şi organizatorii.

Foto: Mediafax Foto