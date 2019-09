George Măgureanu a povestit, pe Facebook, ce a păţit, în 4 septembrie, când a vizitat Castelul Corvinilor, împreună cu fiul său, imobilizat într-un scaun cu rotile.

„Pe finalul vacanţei de vară am decis să bucur copilul meu cel mic cu câteva dintre locurile unice ale acestei ţări, nesocotind faptul că temporar este ţintuit în scaun rulant. (...) Cu o zi înainte de a ajunge la Castelul Huniazilor, am sunat să întreb în ce măsură am acces cu căruciorul rulant al fiului. Mi s-a răspuns politicos că <foarte puţin, în curtea interioară, la fântană şi veţi afla legenda fântânii, pentru că sunt scări şi nu ştiu cum veţi putea urca>. Nu mi s-a spus nimic despre vreo interdicţie sau restricţie a accesului cu scaunul cu rotile. Am decis cu cel mic că merită. Drept pentru care am ajuns la Castelul Corvinilor. Ciuciu acces pentru aştia în cărucioare. Ok. Înţeleg că e monument istoric şi nu se poate aduce atingere aspectului şi arhitecturii. Dar s-au putut pune turnicheţi metalici la intrare, pentru scanarea biletelor”, a scris bărbatul pe reţeaua de socializare.

El povesteşte că a intrat, împreună cu copilul, în castel şi chiar a urcat, fără să fie ajutat de nimeni, căruciorul la primul etaj.

„Intrăm în <Sala Domniţelor>. Aici, în timp ce împingeam şi trăgeam la cărucior, o altă doamnă supraveghetoare grăieşte autoritar: <nu aveţi voie cu cărucior aici în castel!>. Mi-a căzut cerul în cap! Am crezut că face mişto de noi sau că suntem la camera ascunsă. Instantaneu mă repliez si-i replic: <doamnă, aveţi grijă ce scoateţi pe gură!>. <Domnule, să ştiţi că aşa ne-a transmis conducerea şi nu este voie cu cărucior!>. Mă uit în ochii ei şi-i spun: <aveţi grijă ce vorbiţi şi evitaţi să mai debitaţi inepţiile astfel încât să vă vadă şi audă copilul ăsta. Este destul de diferit şi nu are nevoie de traume suplimentare pentru că-i respingeţi accesul!> Am ieşit clocotind", a mai scris George Măgureanu.

Directorul Castelului Corvinilor, Sorin Tincu, spune că regretă incidentul şi anunţă că vor fi luate măsuri.

„A fost o neînţelegere cu unul dintre supraveghetori. Până la respectiva sală, a Domniţelor, a putut vizita nestingherit castelul, o neînţelegere care a fost lămurită după aproximativ cinci minute de către subsemnatul. Am dispus să fie lăsaţi să viziteze castelul, avertizându-i totodată că sunt sectoare dificil de vizitat în condiţiile respective. Este un incident pe care, cu siguranţă, îl regretăm. Supraveghetoarea respectivă, care a dat, din punctul meu de vedere, dovadă de exces de zel, va fi cu siguranţă sancţionată. Am fost contactat telefonic, am dispus de urgenţă să fie oamenii lăsaţi să viziteze castelul, cu avertismentul aferent că sunt zone dificil de vizitat în condiţiile in care eşti cu cineva imobilizat în cărucior”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Sorin Tincu.

Bărbatul din Bucureşti a mai relatat, pe pagina sa de Facebook, că după ce a coborât în curtea interioară a castelului a fost rugat de agentul de pază să nu mai intre cu căruciorul în săli.

„M-a rugat să nu mai intru cu căruciorul în sălile Castelului <pentru că nu e voie!>. A urmat un dialog decent cu acest copil. Am înţeles că cineva l-a trimis, iar el e doar un buzdugan. I-am explicat că nu este niciun semn care să interzică accesul persoanelor cu dizabilităţi. Că chiar el mi-a permis accesul la turnicheţi. Că nu stric nimic cu roţile de cauciuc ale căruciorului. Replica lui a fost limpede: <aşa a spus domnul director!> L-am rugat să cheme un factor decident. A început să sune în stânga şi-n dreapta. Între timp, eu cu fiu-meu şi cu căruciorul blestemat, ne plimbam atent supravegheaţi de străjerul modern de la firma de pază. Ca nişte oameni de stat vegheaţi de SPP. Doar că pe noi ne pândea să nu facem noi ceva... După vreo 5-10 minute, vine străjerul tinerel şi răsuflând uşurat imi spune: <domnul director imi spune că puteţi merge unde doriţi. Doar să aveţi grijă!>", a mai povestit bărbatul pe reţeaua de socializare.

Foto: Facebook / George Măgureanu