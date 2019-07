Ema are 9 ani şi o voinţă greu de egalat. Ea petrece mult timp adunând gunoaie pentru a face o planetă mai frumoasă. Când este întrebată despre iniţiativa sa, vorbeşte în limba engleză pentru a fi bine înţeleasă, deşi stăpâneşte destul de bine limba părinţilor ei.

„Facem curat în acest sector, câţiva copii au venit să ma ajute ceea ce este foarte frumos. Am făcut şi nişte aranjamente pentru mâine”, a spus Ema, mica salvatoare a planetei.

Tatăl Emei a declarat, pentru MEDIAFAX, că totul a început de la pasiunea copilului pentru oceanele şi mările lumii. Pentru că planeta este din ce în ce mai poluată, Ema a realizat că vrea să ajute şi a decis să cureţe locurile pe care le vizitează.

„Ştiaţi că în lume apar mai multe deşeuri zilnic decât câte stele sunt în Galaxia noastră? Eu sincer nu ştiam până nu am auzit asta de la fiica mea de 9 ani. Locuieşte în SUA şi în fiecare vacanţă de vară îşi vizitează bunicii din România. Vara aceasta nici n-a apucat să iasă din aeroport şi primul video pe telefon a fost să îmi arate cum arătau oceanele lumii în anii 90 şi cum arată acum, pline de sticle de plastic şi deşeuri ce periclitează traiul vieţuitoarelor mării. Bineînţeles că am aprobat-o, dar am crezut că e doar o fază, ceva de moment şi va trece uşor la altele mai copilăreşti pentru vârsta ei. Au trecut deja 3 săptămâni şi nu a fost zi în care să nu mă bată la cap să ieşim să strângem gunoaiele”, a povestit tatăl Emei, fata care vrea să salveze planeta.

Treptat, Ema a reuşit să adune mai mulţi copii în jurul ei şi împreună strâng gunoaiele din zonele de agrement din Galaţi şi de pe plaja din Mamaia. Copiii au devenit un model pentru mai mulţi adulţi care s-au oferit să ajute.

„O zi, două am scăpat, după care văzând că nu găseşte prea multă înţelegere, a luat singură iniţiativa. Mai întâi la mare, a adunat de pe plaja din Mamaia în fiecare zi câţiva saci de sticle de plastic

goale. A cerut de la bar o pereche de mănuşi de plastic şi a umplut tomberoanele cu plastic. Acum, la Galaţi se supără pe mine dacă trece ziua fără adunat gunoaiele. Dar avem o înţelegere. Ea mănâncă supă, iar eu o scot la adunat deşeuri şi sticle goale de pe străzi şi prin parcuri (...) Încetul cu încetul învăţ şi eu despre spiritul civic şi asta de la un copil de 9 ani. Aşa că dacă veţi vedea zilele acestea de vacanţă de vară prin Galaţi câţiva copii (între timp a mai racolat câteva prietene) cu saci menajeri, să ştiţi că este Emma şi gaşca salvând planeta”, a mai spus tatăl Emei.

Majoritatea gălăţenilor laudă iniţiativa copiilor, însă sunt şi cetăţeni care trag un semnal de alarmă privitor la starea comunităţii.

„Vai de noi şi de educaţia noastră ! Au ajuns nişte copilaşi de 9-10 anişori să facă ordine în urma noastră!!! Mare ruşine! Dar ne este?”, a scris un gălăţean, fiind completat de altă persoană: „Bravo, copii! Şi trist în acelaşi timp! Pentru ca acele gunoaie nu ar trebui să fie acolo. Acele gunoaie sunt aruncate tot de oameni, oameni cu copii acasă, copii care poate strâng acum după ei...Trist!”.