Lista cu sumele pe care le au de achitat locatarii a fost publicată la afişierul blocului cu 10 etaje, situat în centrul oraşului Galaţi. Sumele repartizate pe apartamente nu sunt mari, dar o parte dintre locuitori sunt nemulţumiţi deoarece nu au fost consultaţi înainte.

„Suma nu este mare, nu este vorba despre faptul că avem sau nu avem 2 lei. Bineînţeles că avem, dar nu este vorba despre sumă. Pe noi ne-a deranjat că nu am fost anunţaţi. Ne-am trezit datori către administraţie fără să ni se ceară acordul”, a declarat, pentru MEDIAFAX, unul dintre locatari.

În plus, oamenii spun că trecerea contribuţiei pentru coroană la cheltuielile de întreţinere reprezintă un abuz. O femeie care locuieşte la scara doi a blocului spune că ar putea plăti penalităţi dacă nu achită taxa impusă de administrator.

„Dacă venea la mine la uşă, nu era nici o problemă, poate îi dădeam mai mult. Măcar ştiam şi, bineînţeles, nu aş fi avut ceva împotrivă. Dar nu ni s-a spus şi ne-a băgat coroana la întreţinere. Este pentru a doua oară când se întâmplă. Păi dacă nu achit întreţinerea o să am de plată penalităţi la taxa pentru coroană? Asta ar mai lipsi”, i-a spus, corespondentului MEDIAFAX, Ana Maria Fainara.

Alţi locatari cred însă că este normal să fie adunaţi bani când moare un vecin.

„A murit un om, am colectat pentru coroană, cu chitanţă, tot. Fac haz de necaz pentru doi lei? Cum să mă deranjeze dacă a murit un om şi s-au strâns bani pentru o coroană? Nu mă deranjează”, a spus Stela

Chiriţă, una dintre persoanele care locuiesc în bloc.

Administratorul blocului se apără şi spune că există o practică în bloc: de ani de zile, de fiecare dată când moare un locatar, vecinii strâng bani pentru a cumpăra coroană, conform unei decizii a Adunării Generale a asociaţiei de proprietari.

„S-a decis în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari. Eu sunt preşedinte de patru ani şi vreau să vă spun că şi înaintea mea se proceda aşa. Aşa se procedează de ani de zile, numai că oamenii nu mor când vrem noi. Am luat o coroană de flori, cu chitanţă şi am băgat-o la dosar. Asta deoarece cel care controlează actele, cenzorul, vrea justificare contabilicească pentru fiecare cheltuială. Coroana a costat 87 de lei şi am împărţit la numărul de apartamente, sunt 40 de apartamente. La cele 11 apartamente care sunt goale, plăteşte proprietarul... Cei care nu sunt de acord pot atacă în justiţie decizia Adunării Generale. Îmi pare rău că s-a ajuns la aceste discuţii, este prima dată când se întâmplă. Dacă ştiam, cumpăram din propriul buzunar”, a explicat, la solicitarea MEDIAFAX, administratorul Nicolae Majaru.

Potrivit locatarilor, practica privind strângerea de bani pentru coroane funerare există de aproximativ 40 de ani.