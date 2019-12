În comuna Smâdioasa din judeţul Teleorman, pesta porcină a făcut ravagii pe tot parcursul anului 2019. Oamenii şi-au văzut porcii ucişi de autorităţi şi ştiu că de acum înainte nu vor mai putea creşte alţii în gospodăriile lor, aşa că sunt descumpăniţi când vine vorba de masa tradiţională de Crăciun.

Majoritatea spune că îşi va cumpăra carnea din magazin, chiar dacă asta presupune cheltuieli pe care în mod normal nu avea de ce să le suporte, iar alţii vor înlocui pur şi simplu carnea de porc cu puiul.

Săraci şi bătrâni, oamenii din Smâdioasa sunt afectaţi de cele întâmplate, aşa că singura lor bucurie de Crăciun este întoarcerea copiilor acasă.

În farmacia veterinară din comună, o bătrână caută pastile pentru păsările pe care le creşte. Spune că va înlocui carnea de porc cu cea de pui, mai ales că la vârsta ei, colesterolul e o problemă cât se poate de apăsătoare: „Păi ce o să mâncăm, avem un curcan şi-l tăiem. Eu că am tensiune, am colesterolul mare, am de toate. La anul poate mor. Eu ştiu dacă mai ajung până la anu?” Alţi porci spune că nu crede că va mai creşte. “Nu ştiu, să vedem cu boala asta, nu vedeţi cum e? Nu ştiu...”.

Pe o bancă din faţa porţii stau doi bărbaţi în vârstă, privind preocupaţi către stradă. Spun că alternativa la porc pentru masa de Crăciun e una un pic mai vegetariană şi că sursa alimentaţiei a devenit magazinul din localitate: „Mâncăm o găină, un cartof, mai o tobă de la magazin, ba doi cârnaţi, că asta este!”.

Doamnei Maria, care locuieşte peste drum de cei doi bărbaţi, i-au fost ucişi de autorităţi patru porci şi acum nu se mai gândeşte că ar mai putea creşte alţii. De aceea, a cumpărat carnea de porc în acest an. Cât despre masa de Crăciun, aceasta plănuieşte să apeleze tot la magazinul din localitate, astfel încât să aibă o masă îmbelşugată de Crăciun.

„Am cumpărat, păi ce să facem? Că suntem mulţi, sunt copiii la serviciu. Am cumpărat. Şi aşa să te duci în magazin să cumperi, e cu două sute de mii, nu-ţi permiţi mereu să cumperi. Dar aşa, e al tău, când se duc copiii la serviciu şi le fac mâncare, că aşa mă tot întreabă: mami, ce mâncăm? Ce să mai mâncăm? Bani de unde atâta?”, spune femeia, adăugând: „La noi chiar a fost pestă, nu poţi să zici că n-a fost, că deh, s-a îmbolnăvit. Dacă acu mânca şi ziua astalaltă murea? Ce să mai vorbim? Nu că m-a chemat doctora, i-a luat la analize, tot, nu e o problemă. Ne-a dat şi despăgubiri, de ce să minţim acu?”.

Pe aceeaşi stradă locuieşte şi tanti Lenuţa, care pare foarte afectată de povestea cu pesta porcină, dar şi de starea economică a familiei sale. Vorbind despre achiziţiile pentru masa de Crăciun, femeia pare îngrijorată că puţinii bani din pensie nu-i vor fi suficienţi pentru a acoperi costurile sărbătorilor: „Păi ce să facem? Măcar acuma, pentru sărbători să facem şi noi, să cumpărăm. Am strâns pensia colo şa de 7 milioane, poate o ajunge. Ce să facem? Porcii s-au ridicat prin vară, păi cum? Dar s-a luat toţi porcii, tot, tot ce-a fost s-a luat. Nu mai e nimica, d-aia vorbirăm că a deschis la Bragadiru auzi un magazin şi de aia vorbirăm, zic să ne ducem să luăm, punem bani la o maşină, o plătim şi ne ducem. Păi ce să faci, mă? N-ai pe ce să iei şi n-ai să faci un dumicat acolo pentru sărbători. N-ai ce face”.

Tanti Lenuţa îşi încheie cuvintele cu lacrimi în ochi, ca şi cum apropierea Crăciunului ar fi o încercare personală foarte grea.

Tanti Ana vinde fructe pe marginea drumului. E operată recent, dar preferă să muncească, ca să-şi menţină măcar tonusul psihic. Din punctul ei de vedere, situaţia porcilor din localitate a agravat mult lucrurile, povestind că are vecini care chiar s-au îmbolnăvit pe fondul stresului de a nu mai putea creşte porci.

„Nu, ce ne facem? Măreşte pensii, măreşte salarii şi ce ne face? Ne ia pe altă parte? Le măreşte pe ale lor în supermarkete? Şi ce să facem? Să luăm de acolo? Nu. Trebuie să ne unim să facem un lucru bun în ţara asta, că altfel ne ducem de râpă. Copiii noştri au plecat de aici. De ce-au plecat? Că plâng într-una. Copiii mei sunt plecaţi. De ce-au plecat? Mamă, ce să fac aici? Să mor de foame? Am 57 de ani şi sunt bolnavă, sunt operată cu coloana, nu pot să merg”, spune tanti Ana.

Lângă ea, un localnic deplânge, la fel ca şi tanti Ana, soarta ţării: „Cum e? E vai de capul la ţara noastră! Ţara noastră o să ajungă în râpă, cât de curând ajungem în râpă. Că lăţanii o să aibă mai mulţi bani, că românul e lăţan şi lăţanul e român. În ziua de astăzi nu se ştie. S-au scumpit pâinea, s-a scumpit alimentele, noi cu ce trăim? De Crăciun ce facem? Tăiem o găină şi mâncăm, că nu mai e bani. Cu un milion, care am ajutor. Asta e viaţa, mergem înainte”.

Lângă cârciuma din localitate stă un bătrân îngândurat. Întrebat despre masa de Crăciun, acesta a spus că singura lui speranţă pentru un prânz festiv stă tot la copii, care îl mai ajută, pentru că singur nu se poate descurca: „Mâncăm carne, ce să facem? Carne de la magazin. Bani avem, că lucrează copiii, că eu, la 65 de ani cum să mă mai duc la muncă? Ei răspunde, ei cumpără după la Alexandria, după... pe unde găseşte. Viaţa e mai scumpă, asta e! Cu ce să creşti şi porc? Mai am un an până la pensie şi aşa că. Nu cred că mai merită, păi dacă sunt interdicţiile astea aşa mari, deci cinci trebuia să cumpăr în continuare, asta e treaba!”.

În luna iulie a acestui an, Direcţia Sanitar Veterinară Teleorman dispunea uciderea preventivă a tuturor suinelor din comuna Smâdioasa, ducând astfel numărul porcilor ucişi la nivelul judeţului la peste 7000.

Şi în Galaţi au fost afectate de pesta porcină numerose localităţi.

Membrii unei comunităţi de la periferia oraşului Galaţi au rămas fără porci şi sunt nevoiţi să cumpere carne de la magazin. Pentru cei mai mulţi dintre ei, preţul cerut de comercianţi este prea mare. Alţii spun că au ales să mănânce conserve de carne de porc chiar dacă nu sunt siguri de calitatea acestora.

De la apariţia pestei porcine, în judeţul Galaţi au murit mii de porci. Potrivit datelor oficiale furnizate de ANSVSA, 251 de gospodării au fost afectate şi au fost înregistrate 53 de focare.