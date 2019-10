Informaţia a fost confirmată de fiica scenaristului pe contul său de pe reţeaua de socializare online Facebook. Sam Bobrick a murit pe 11 octombrie, în spital, unde fusese internat după ce a suferit un accident cerebral.

Bobrick a scris peste 40 de piese de-a lungul prolificei sale cariere, dar este celebru pentru că a creat popularul sitcom "Saved by the Bell", care a fost difuzat între anii 1989 - 1993.

O nouă serie în care vor apărea actorii Mario Lopez şi Elizabeth Berkley, din distribuţia originală, va fi difuzată pe serviciul de streaming Peacock al NBCUniversal, care va fi lansat în câteva luni.

Născut pe 24 iulie 1932, în Chicago, Bobrick a dorit iniţial să studieze economia, dar a renunţat repede la facultate şi s-a înrolat în forţele aeriene americane, unde a început să editeze un ziar. Ulterior, a făcut studii de jurnalism.

După o scurtă carieră de compozitor - a contribuit la crearea piesei lui Elvis Presley "The Girl of My Best Friend" -, Bobrick a început să lucreze la show-ul pentru copii "Captain Kangaroo" şi s-a mutat la Los Angeles, unde, împreună cu colaboratorul său Billy Idelson, a scris scenarii pentru producţii precum "The Flintstones" şi "Bewitched".

Totodată, împreună cu scenaristul Ron Clark s-a ocupat de show-ul "The Smothers Brothers Comedy Hour". A devenit bun prieten cu Clark, iar familiile lor s-au mutat la New York la sfârşitul anilor 1960, unde au lansat piesa lor de debut - prima cu tematică gay pusă în scenă pe Broadway -, "Norman, Is That You?"

Bobrick a continuat să scrie piese de teatru, dar cu mai puţin succes ca la începuturi. La un moment dat, el a comentat faptul că se ocupă de scenarii pentru televiziune doar pentru că aşa îşi permite să ia pauze pentru a crea piese de teatru.