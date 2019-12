Precizările instituţiei sunt făcute după ce, în spaţiul public, a apărut informaţia conform căreia bugetul Educaţiei va scădea în 2020. Reacţii pe acest subiect au avut şi vicepremierul Raluca Turcan, precum şi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu. Ambii au subliniat că Educaţia va avea mai mulţi bani în 2020.

„Mandatul de Ministru al Educaţiei şi Cercetării îi are în centru pe cei mai importanţi actori ai sistemului: elevii şi studenţii. Mă lupt pentru drepturile şi interesele lor, iar datoria tuturor este să le asigurăm cadrul necesar pentru buna desfăşurare a actului educaţional. Tocmai de aceea, rog opinia publică să semnaleze orice problemă şi să anunţe dacă unităţile administrativ-teritoriale din România asigură finanţarea complementară şi alocă banii necesari pentru educaţia copiilor noştri. Le cer autorităţilor responsabile să cântărească bine fiecare resursă financiară pe care o au la dispoziţie şi, înainte de a lua o decizie privind organizarea unor evenimente, să aibă în vedere că satul, comuna sau oraşul pe care le coordonează au nevoie de o infrastructură decentă şi modernă pentru unităţile de învăţământ. Într-un stat în care normalitatea trebuie să primeze, educaţia este soluţia”, a declarat ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Cristina Anisie, potrivit cumunicatului transmis joi.

Conform sursei citate, finanţarea sistemului de educaţie din România are la bază mai multe surse de venit, iar bugetul învăţământului, pe lângă sumele alocate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, se completează astfel: bugetele alocate altor ministere care au activităţi de învăţământ (ex. MAI, MApN); sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (ex.: programul pentru şcoli al României: corn, lapte, miere, fructe; drepturile copiilor cu CES, din învăţământul special; bunuri şi servicii pentru întreţinerea şcolilor speciale şi CJRAE/CMBRAE; plata stimulentelor pentru participare la învăţământul special preşcolar); sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (ex.: finanţarea de bază pentru şcoli, plata stimulentelor pentru copiii din familii vulnerabile, încurajând participarea în cadrul ciclului preşcolar, drepturile copiilor CES integraţi în învăţământul de masă); sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular şi cel confesional - unităţi acreditate; cheltuieli susţinute din venituri proprii (universităţi, altele); cheltuieli susţinute direct de unităţile administrativ-teritoriale/UAT (ex.: finanţare complementară, suplimentară, investiţii).

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a discutat cu reprezentanţii autorităţilor locale pentru a clarifica obligaţiile legale şi pentru a se asigura de respectarea acestora privind: investiţiile, reparaţiile capitale, consolidările, subvenţiile pentru internate şi cantine; cheltuielile pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; cheltuielile cu bursele elevilor; cheltuielile pentru transportul elevilor; cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii; cheltuielile pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit; cheltuielile pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare, organizate în cadrul sistemului de învăţământ; cheltuielile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul angajat, preşcolari şi elevi; gestionarea situaţiilor de urgenţă; cheltuielile pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale, precizează sursa citată.

„În concluzie, având în vedere bugetul realizat din anul 2019, în valoare de 36.909,9 lei, şi estimările pentru anul 2020, în valoare de 38.417,6 lei, constatăm că bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nu scade, ci creşte”, conform MEN.