Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare au confirmat, pentru MEDIAFAX, că s-au autosesizat în cazul judecătorului Cristi Danileţ şi efectuează verificări, după ce magistratul a postat, miercuri seară, pe Facebook, un mesaj prin care sugera că Armata ar putea ieşi în stradă.

„Poate că cineva remarcă totuşi succesiunea atacurilor, destructurărilor şi decredibilizarilor la adresa următoarelor instituţii: DGIPI, SRI, SPP, Poliţia, DNA, Jandarmeria, PICCJ, ICCJ, Armata. Nu par întâmplătoare după declararea sus şi tare a "abuzurilor instituţiilor de forţă". Ştim cu toţii ce ar însemna lipsirea de eficienţă sau, mai rău, preluarea controlului politic asupra acestor instituţii: servicii, politie, justiţie, armată? Şi, apropo de Armată: oare s-a aplecat cineva asupra dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Constituţie potrivit cărora "Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea (...) a democraţiei constituţionale" ? Ce ar fi dacă într-o zi am vedea armata pe stradă păzind ... democraţia, că tot am văzut azi că e in scădere coeficientul?! Nu v-ar surprinde să realizaţi că ar fi ... constituţional!? Eu cred că nu vedem pădurea din cauza copacilor...”, este postarea judecătorului Cristi Danileţ.

Judecătorul Cristi Danileţ este cunoscut pentru intervenţiile sale dure, cu privire la apărarea statului de drept în România. În octombrie 2018, acesta a anunţat că va da în judecată publicaţia evz.ro şi pe jurnaliştii care au scris despre el că ar fi sustras documente din fosta arhivă SIPA, cu care ar fi şantajat magistraţii, în urma deciziei DIICOT de a clasa dosarul. Procurorii au constatat că faptele nu există şi nu au descoperit probe că cineva ar fi sustras vreun document din arhivele serviciului secret al ministrului Justiţiei.





Acelaşi Danileţ a comentat şi decizia CJUE privind căsătoria unui cuplu gay. În cauza Coman-Hamilton s-a decis anul trecut de către Curtea UE de la Luxemburg că în România trebuie recunoscută calitatea de SOŢ a unei persoane care a încheiat LEGAL o căsătorie într-un stat mebru al UE. „O să fie cam ca maşinile înmatriculate în Bulgaria”, a declarat, în 2018, Danileţ.