Ion Cristoiu crede că pentru votul de astăzi din Parlament s-a promovat intens imaginea unui vot de învestire a Guvernului Orban realizat prin spargerea Pro România.

“De fapt, mobilizarea cu ghilimele a unor parlamentari din PSD şi Pro România nu a fost pentru votarea Guvernului pentru că respectivii se puteau duce fără tărăboi în Parlament şi să voteze. Să nu uităm că trompeta a fost sunată de dl. Mihai Tudose care nu este parlamentar. Noi am avut de-a face cu o operaţiune bine pusă la punct şi anume de promovare a imaginii că trecerea acestui Guvern s-a făcut prin spargerea Pro România. Este foarte importantă această precizare pentru că iniţial, eu am mai spus, că momentul de astăzi era ca ultimul sezon din Game of Thrones. Ultimul episod nu era ştiut de nimeni, numai de scenariştii care nici măcar nu-l scriseseră”, a afirmat analistul politic.

Ion Cristoiu a explicat că în cazul votului de azi, scenariştii s-au răzgândit şi au pus la cale două victorii de care Klaus Iohannis avea nevoie în perspectiva împlinirii a 30 de ani de la Revoluţia din 89.

“Aici, de aia am şi spus la un moment dat că a fost şi opţiunea să nu se facă cvorumul pentru ca el să se amâne, scenariştii s-au răzgândit din două motive. 1. Klaus Iohannis, dacă aţi observat, în ultima vreme are o campanie care sună cam aşa: Eu voi învinge nu PSD-ul Vioricăi Dăncilă, ci PSD care timp de 30 de ani a condus România. Ceea ce e fals pentru că România nu a fost condusă de PSD 30 de ani. Deci victoria din turul al doilea va fi de 82% la 18%, cine va fi cred că Viorica Dăncilă pe locul 2, va fi sărbătorită în piaţă de ştim noi cine, ca fiind căderea comunismului în România. La 30 de ani de la căderea comunismului va cădea comunismul în România ca urmare a acestei victorii. Pentru aceasta Klaus Iohannis avea nevoie acum de o victorie, adică trecerea Guvernului Orban şi victoria numită trecerea moţiunii de cenzură. Pentru ca el să se prezinte deja în perioada următoare... aţi observat, lebăda neagră, asta este diversiunea, drept cel care, când a vrut, a dat două lovituri mortale PSD, l-a dat afară chiar de la putere. Ăsta e unul din scopurile pentru care gruparea din Pro România, care a fost la ALDE şi la PSD şi s-a mutat aşa, la ordin, nu la ordinul dictat de patrie, cum spun ei, la Pro România, au ţinut să facă un caz public”, a afirmat jurnalistul.

Ion Cristoiu a susţinut, totodată, că în realizarea acestui scenariu nu a fost pierdut din vedere interesul lui Iohannis ca Viorica Dăncilă să intre în turul al II-lea şi scoaterea din joc a lui Victor Ponta.

“Dar, al doilea interes al lui Klaus Iohannis este ca, totuşi, Viorica Dăncilă să intre în turul al doilea. Concentrând toată responsabilitatea pe Pro România, pe lângă această victorie a lui Klaus Iohannis, s-au mai rezolvat două lucruri: Viorica Dăncilă a evitat lovitura care s-ar fi dat dacă se activau, din PSD, vreo 15 inşi – atunci ar fi arătat ca un eşec al PSD-ului, al Vioricăi Dăncilă, aţi văzut că cei care erau pe acolo, care erau nişte ciurucuri puse de Dragnea au fost trecuţi în plan secund. În planul principal a fost Pro Romania: de ce a trecut guvernul Orban, pentru că a fost lovitura din Pro România. În al doilea rând, cei care au pus la cale această mobilizare au avut şi ca ţintă scoaterea din joc a lui Victor Ponta”, a explicat analistul politic.

Ion Cristoiu a reamintit că eliminarea lui Victor Ponta a început cu difuzarea unor imagini inedite de la incendiul din clubul Colectiv, care nu au avut însă efectul scontat. În opinia sa, noutatea votului de astăzi nu este învestirea Guvernului Orban, ci transformarea votului într-o lovitură publică dată lui Victor Ponta.

“Ponta, în ultimul timp, a lăsat impresia, inclusiv lui Klaus Iohannis că şi-a luat nasul la purtare, devenise vedetă, dar era periculos şi pentru Iohannis şi pentru Viorica Dăncilă. Noutatea nu constă în faptul că au votat – e aşa de uşor, la câţi sunt în Parlament. Nu, transformarea votului într-o lovitură publică dată lui Victor Ponta e noutatea. Trecerea guvernului a făcut parte din campania electorală a lui Klaus Iohannis, nu are legătură cu guvernarea. A fost acea diversiune aşteptată şi dintr-un alt motiv: dacă aţi observat, dl Ludovic Orban a spus undeva, nu mai ţin minte, cred că la Dâmboviţa, că dl. Klaus Iohannis va câştiga alegerile din primul tur. Toată lumea a sărit în sus şi a spus că nu se poate. Da, din punct de vedere constituţional, preşedintele dacă ia 53 % în primul tur, nu devine preşedinte automat, deoarece nu a făcut numărul de prezenţe. Dar propagandistic, se poate spune că a câştigat, aţi înţeles şmecheria? După ce va lua 53% , Vioricăi Dăncilă i se vor da cred că vreo 20 %, ceilalţi vor fi trimişi undeva cu 3-4% - nu ştiu cât i se va repartiza dlui Barna - şi atunci, propaganda pentru turul doi va fi <Klaus Iohannis a învins deja, are 53 %.>”, a conchis Ion Cristoiu.

Executivul Orban a fost învestit, luni în plenul reunit al Parlamentulului, cu 240 de voturi „pentru” a anunţat Marilen Pirtea, la ieşirea din Birourile permanente reunite. Deputaţii şi senatorii au votat pentru validarea listei celor 16 miniştri, precum şi programul de guvernare al PNL.

Noul Guvern a fost validat cu 240 de voturi „pentru” din partea deputaţilor şi senatorilor. Votul a fost unul secret, cu bile.