Una dintre excluderile care s-au făcut la USR, cea a Claudiei Postelnicescu, a avut printre motive şi faptul că a intervenit la Digi24 pentru a critica USR.



„Are dreptate doamna Postelnicescu. Ştiţi de ce? Eu nu ştiu dacă acolo sunt securişti şi ce a mai spus dânsa, dacă are dovezi că e cineva securist pe acolo. Dar comportamentul este de Partidul Comunist Român”, a comentat Cristian Tudor Popescu în emisiunea „Cap limpede” de la Digi24. „De pildă, doamna Olimpia Ardelean a fost exclusă pentru că a jignit colegii. Înţeleg că i-a înjurat. Adică o femeie a înjurat nişte bărbaţi şi le-a căzut gradul imediat. Domnule, excluzi un om din partid pentru că a înjurat?! Mai ales că motivul expus de doamna este observaţia dânsei cu privire la listele false de nume folosite în campania „Fără penali”. Bun, eu nu ştiu dacă e aşa. Dar dânsa a spus asta şi conducerea USR, dl. Barna, excluzând-o din partid, n-au spus un cuvânt despre ce a spus dânsa. Au spus că au dat-o afară pentru că a înjurat. Ăsta e comportament de PCR! Aşa făcea PCR-ul. Niciodată, când cineva zicea ceva de Ceauşescu, acel lucru nu era consemnat nicăieri, nici măcar nu putea fi consemnat! Respectivul era exclus, era marginalizat pe cu totul alte motive, găseau altceva, în niciun caz faptul că a zis ceva de marele conducător”, a comentat CTP, citat de digi24.ro.



„Or - a continuat gazetarul -, ăsta era un atac la adresa marelui conducător, adică dl. Barna, care nici măcar n-a fost pomenit. Putea să iasă conducerea unui partid sănătos, a unui partid democratic, să iasă dl. Barna şi să spună: domnule, e adevărat sau nu e adevărat că au fost semnături false cum spune doamna Olimpia Ardelean. Niciun cuvinţel! Ciocul mic. În schimb, au exclus-o pentru că a înjurat. Cum arată chestia asta? La doamna Postelnicescu, acelaşi lucru. Pentru ce a fost exclusă dânsa? Pentru că a adus daune imaginii partidului. Ei, asta este o metodă tipică a comuniştilor de a sufoca orice fel de opoziţie, orice fel de încercare de disidenţă în partid. O s-o vedem şi la PNL, exact aceeaşi atitudine ca a USR-ului”, a declarat jurnalistul.



„Un partid sănătos, un partid democratic, un partid liber discută. De ce să nu discute? Am auzit de sute de ori moştenirea asta de la PCR: Domnule, se rezolvă în partid, rufele se spală în familie, la intern, nu vorbim la exterior! De ce să nu vorbiţi? Partidele parlamentare sunt subvenţionate cu sume uriaşe, după părerea mea, şi nejustificate de la bugetul României! PSD ia 60 de milioane de euro, PNL pe-aproape. Enorm de mulţi bani, nu ştiu de ce. Deci, aceste partide care trăiesc din banii noştri doresc să-şi rezolve chestiunile în privat. Nu! Trebuie să le rezolve de faţă cu cei care îi plătesc, cu oamenii, cu publicul. A spus ceva dna Ardelean, iese dl Barna tot public şi cu argumente, dacă are, contrazice sau nu ceea ce a spus un alt membru de partid. Ce ai a te teme?”, se întreabă retoric CTP.