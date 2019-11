„E votul de duminică.



Mie, din punct de vedere uman, nu-mi plac, nu am nicio legătură şi nici nu vreau să am cu această doamnă şi cu acest domn. Nu vreau! N-aş vrea să-i întreb nimic, n-aş vres să am nicio încercare de comunicare cu ei decât dacă sunt silit de meserie.



Facem parte din trei filme cu totul diferite.



Asta nu mă va împiedica să mă duc la vot”, a spus CTP, potrivit voxbiz.ro.



„Eu o să votez cu creierul”



„Eu voi merge la vot, dar nu voi vota cum vrea muşchiul meu. Muşchiul meu, adică ăsta de aici (arată spre inimă – n.r.). Este un muşchi ăsta, ăsta care bate.

Bate, bate tot timpul, nu face nimic altceva, e o pompă, un muşchi.



Eu nu votez nici cu ventriculul stâng, nici cu coronarele. Eu o să votez cu creierul, nu cu inima, când mă voi duce la vot.



Nici nu voi lăsa votul alb, nici nu-l voi anula, voi pune ştampila corect”, a încheiat CTP.