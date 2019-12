Antreprenorul Ştefan Mandachi îi ia apărarea lui Selly şi îl laudă pe Facebook pentru faptul că a reuşit să aibă un asemenea succes atât de tânăr.

„Mi-l imaginez pe Ceauşescu la fel de oripilat cum un copil burghez (vurghez?) cheltuie. Păi ăsta e mai tare ca 1.000 profesori care predau educaţie antreprenorială în şcoli. În loc să-l dai exemplu tuturor, tu îi spui că are probleme cu capu’?”, a scris Ştefan Mandachi pe Facebook.

În plus, acesta explică printr-un calcul simplu cum de pe urma achiziţiei făcută de tânărul Selly, statul a beneficiat foarte mult, dar şi cum adolescentul reprezintă un adevărat exemplu pentru noile generaţii.

„Un vlogger Shelly de 18 ani, pe care nu-l cunosc, a făcut păcatu’ să-şi ia o maşină din banii lui.

1. Hai s-o luăm cu mate’ prima dată, ca să simplificăm problemele interioare: dacă a dat puştanul 70.000 euro înseamnă că doar din tva, în bugetul Statului, au intrat peste 11.176 euro, adică aproape 54.000 ron, (juma’ de miliard vechi) bani pe care Statul îi sparge după propria raţiune şi poftă, prin munca lui Shelly. Deci Statul n-are probleme interioare, dar ăsta are.

2. La 18 ani pe ce să-şi spargă banii munciţi cinstit? Pe ce vrea bicepsu’ lui, doar nu i-a furat. (Munciţi cu mintea lui, cheltuiţi cu mintea lui. Când i-a muncit nu avea probleme interioare? Doar când îi cheltuie?). Şi în plus, o maşină sigură, cu airbaguri nu-i doar figură, ci şi o necesitate, un scut, o armură în ţara în care pluteşte moartea pe şosele. Drept dovadă, a făcut accident şi a fost protejat. Deci a fost foarte inteligent cum a cheltuit. Sau ca să fie sănătos la minte trebuia să-şi ia Logan pe gaz?

3. Dacă puştiu’ a făcut profituri de 70k înseamnă că-i genial la vârsta lui. Eu chiar aş cere lecţii la un antreprenor atât de deştept. Ăsta ar trebui să predea antreprenoriat.

4. Puştiul e capitalist. Câţi de vârsta lui din Europa sau din lume a reuşit să facă banii lui? Mi-l imaginez pe Ceauşescu la fel de oripilat cum un copil burghez (vurghez 🙂 ) cheltuie. Păi ăsta e mai tare ca 1000 profesori care predau educaţie antreprenorială în şcoli. În loc să-l dai exemplu tuturor, tu îi spui că are probleme cu capu’?

5. Exact aşa au fost catalogaţi toţi oamenii de afaceri, de aia îşi palmează maşinile, averile şi îşi petrec vacanţele ascunşi în afară. Nu că-s de plâns, nici gând, dar niciodată nu au fost încurajaţi deşi ţin bugetu-n cârcă. Prezumţia de «probleme cu bibilica» încă pluteşte peste patroni. Dar lor le place, mie nu.

6. #şîeu am comis-o şi am dat mai mult de 70k pe maşină. Recunosc că am probleme interioare, nu simpleee :))) (aici nu avem dubii), dar în niciun caz pentru că am CUMPĂRAT LEGAL, cu factură, o maşină în România, tranzacţie care foloseşte tuturor. Asta ar trebui subliniat pe interior şi pe exterior. Simplu?”, a scris antreprenorul pe contul de Facebook.

Zeci de oameni au reacţionat la postarea acestuia şi i-au aprobat punctul de vedere.