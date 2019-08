Tânărul a postat un filmuleţ pe YouTube în care apare un lac format în urma ploilor, iar el vâslind în timp ce stă pe o saltea.

„În urma ploii din data de 31 iulie 2019, aşa arată o stradă din centrul oraşului Hunedoara! Am sesizat autorităţilor (în mod oficial) problema cu canalizarea din această zonă, de mai multe ori în ultimii ani, dar fără succes, problema încă persistă. Aşa că de data aceasta am făcut acest clip video prin care sper să fie destul de evidentă gravitatea situaţiei! Iar dacă acest clip va atrage suficient de multă atenţie, am şi eu speranţa că poate autorităţile competente se vor implica mai mult şi poate că de data aceasta vor rezolva problema canalizării odată pentru totdeauna!”, a spus Bogdan Cristian.

Totodată, pe imagini se vede cum acesta măsoară adâncimea acesteia: aproape jumătate de metru.

