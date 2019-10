Ministrul a admis că a cerut lista palamentarilor care zburau cu avioanele Tarom, dar spune că a făcut acest lucru pentru a se convinge că aceştia sunt în regulă. În declaraţia sa ministrul a insistat asipra activităţii fostei directoare, căreia i-a reproşat incompetenţa, incapacitatea şi legăturile cu unele grupuri de interese, precum şi faptul că şi-ar fi avantajat membrii familiei care lucrează în Tarom.

„Constat cu tristeţe că în timpul mandatului de director general la Tarom doamna Mezei nu a reuşit să iasă deloc public, dar acum văd că se promovează foarte mult pe dânsa şi aşa zisele competenţe pe care acum şi le asumă doar dansa. Afirmă că Tarom, am văzut mai devreme la conferinţă de presă, are patru tipuri de aeronave, aţi fost cu toţii acolo, va spun eu, doamna Mezei, Tarom-ul are doar trei tipuri de aeronave în flota, şi dacă vreţi le şi enumeram, le ştiţi cu toii, că am vorbit de-a lungul mandatului de acele tipuri de aeronave şi faptul că vrem să uniformizam flota. Tot acest joc în care a intrat acum nu poate aduce decât un prejudiciu de imagine Tarom-ului şi degringolada pe lângă angajaţii companiei, deşi în ieşirile publice susţine că nu şi-a dorit acest lucru. A demonstrat acum ceea ce am văzut în aceste patru luni, incompetenţa, inconsecvenţă şi că este aservită anumitor grupuri de interese. În toată această perioada am preferat să-mi iau informaţiile legate de Tarom exact de la alte persoane din companie pentru a fi informaţii date cu acurateţe foarte mare. Doamna se încurcă în propriile minciuni. Am văzut că a zis prima dată de anulări de curse, apoi de reţineri la sol, că e vorba de patru sau de cinci aeronave. Sunt sigur acum că decizia Consiliului de Administraţie a fost cea mai bună decizie pe care au luat-o, pentru că astfel am scos, după cum aţi văzut în tot acest scenariu, compania din ghearele influenţei PNL, şi am să va şi spun de ce spun acest lucru. Doamna Mezei uită că cei din familia ei au dorit pentru ei sau pentru grupurile lor de interese numai funcţii de conducere. Chiar soţul dânsei a fost pus în funcţia de director general adjunct al Tarom, cu sprijinul celor de la PNL, şi după şase luni a fost dat afară, presupun că tot pentru incompetenţa. Contractul pentru achiziţia noilor aeronave ATR nu a fost semnat, să ştiţi şi dumneavoastră, deşi a fost aprobat de Consiliul de Administraţie cu trei luni în urmă, astfel că nu s-a putut începe livrarea noilor ATR-uri. Primul trebuia să între în flota luna această. Modernizarea flotei de scurt-curier fiind o măsură urgenţă pe care doamna director o avea că principala sarcina. În schimb am aflat că doamna director a început negocierile cu firma, pe care a insistat să îi primesc chiar la minister. Dorea să achiziţioneze 12 aeronave fără a avea o împuternicire de la Adunarea Generală a Acţionarilor sau de la Consiliul de Administraţie. Aici aş putea şi eu să întru în zona speculaţiilor şi să afirm că această achiziţie ar fi favorizat un membru al familiei sale, care are licenţă doar pe acest tip de aeronava. După cu ştiţi la Tarom lucrează şi soţul doamnei Mezei şi fratele doamnei Mezei. Aşa cum a afirmat şi doamna Mezei, eu am cerut redresarea companiei, cu toate că doamna prin măsurile pe care le-a luat s-a gândit doar la familia ei. Va voi da un exemplu legat de marile realizări ale doamnei Mezei şi aici o să va arăt ataşat actul la contractul de muncă care a fost făcut de doamna Mezei imediat ce a ajuns la Tarom. Vedeţi dumneavoastră, este vorba de un membru al familiei, de la sariul de 1822 de euro, ce să vedeţi, prima măsură, creştem salariu la 2400 euro. Aveţi actele! Că să elucidăm şi misterul curselor. Eu nu am spus nu m-am întâlnit, m-am întâlnit cu doamna Mezei miercuri seară, dar nu i-am cerut un astfel de lucru. Cum puteam eu să opresc de la zbor cinci aeronave? Gândiţi-va logic, mai mult tipuri de aeronave, nici nu ştiu ce operau în ziua aceea, Boeing, ATR, Airbus. Era imposibil să opresc cinci tipuri de aeronave. Încă o dată se încurcă în minciuni, dar dansa a intrat într-un joc al unor grupuri de interese pe care cu siguranţă nu-l va putea duce la bun sfârşit. Acum tot scenariu pus la cale de familia Mezei pentru mine a prins contur. Am văzut că a ieşit şi un pilot la atac. Ironia sorţii este că doamna Mezei spusese cu ceva timp în urmă că intenţiona să-l înlocuiască pe domnul Florin Susanu de la Direcţia de Zbor cu acel pilot. Actualul director Tarom, vorbesc de domnul Gvinda aici, că să vedeţi cum acţionează grupurile de interese, ne-a comunicat în această dimineaţă că a primit mesaje de ameninţare la adresa dânsului şi a familiei dânsului. Eu nu tolerez astfel de lucruri. Şmecherii să plece acolo de unde au venit, n-au loc în compania Tarom. Văd că prin decizia Consiliului de Administraţie foarte multe grupuri de interese au fost deranjate. Aşa cum ştiu foarte bine că deciziile pe care le-am luat în tot acest mandat, care au fost în favoarea românilor, au deranjat foarte, foarte mulţi şmecheri. Şi în sensul asta am fost avertizat că s-ar putea la un moment dat să plătesc preţul pentru măsurile pe care le-am luat. Rezilieri de contracte, demiteri din funcţii, care nu le face ministrul, le face Consiliul de Administraţie, mare atenţie! Dar eu că ministru trebuie să monitorizez activitatea companiilor şi să văd că măsurile pe care le-am trasat sunt duse la bun sfârşit. Referitor la DNA nu am nimic de ascuns şi aştept să fiu chemat, voi da declaraţii, voi prezenţa şi eu acte, voi cere şi eu lămuriri, că văd că toată lumea mai nou se duce la DNA, foarte bine, dar du-te la DNA când ai dreptate, nu te duce în momentul când arunci pe piaţă nişte lucruri false. Vreau să va zic că am primit mesaje de la foarte mulţi piloţi, care m-au felicitat pentru decizia luată. Le-am răspuns şi le-am spus că nu eu am luat decizia, a luat-o Consiliul de Administraţie. Nu am de gând să fac circ, să vin cu piloţii în spatele meu. Dansa trebuia să facă nişte lucruri, nu să-şi protejeze familia şi prietenii pe care-i are la Tarom, trebuia să protejeze compania Tarom. Mai departe aştept să văd ce se va întâmplă săptămâna viitoare, să fiu chemat, dacă voi fi chemat undeva. Mai departe, încă o dată va spun, principala ocupaţie a dânsei a fost strict să asculte de membrii familiei ei. Le-a mărit salariul. Am văzut că a spus că nu este adevărat, că nu a semnat. Bun, nu ai semnat dar ai fost director. Un conflict de interese în primul rând moral pentru că sunt oameni la sol, de exemplu la Direcţia de sol care au 2000 de lei salariul, 2500 de lei. Eu cred că 1800 de euro nu era un salariu atât de mic încât să necesite creşterea la 2400 de euro. Cam cu asta s-a ocupat doamna Mezei în mandatul dânsei. Şi va spun că regret, şi am spus şi consiliului de administraţie că ar fi trebuit, am văzut că şi domnul Stoicescu a făcut nişte declaraţii, s-a emis şi un comunicat de presă, că nu au luat această decizie mai devreme”, a declarat Cuc.

Cuc a spus că pentru a ţine un avion la sol, acesta trebuie să aibă probleme tehnice. „Acum, dacă se va întâmplă să aibă vreun avion vreo problema tehnică nu este vinovat ministrul transporturilor. Nu puteam eu, cui să îi cer? Să mă duc eu la piloţi, să mă duc eu la mecanici, să mă duc eu să scot o piuliţă, un senzor? Ce să fac eu la avioane? .... Doamna Mezei a venit cu tot felul de poveşti şi mi-a spus că a fost contactată de cineva de la SRI care i-a spus de nişte aeronave că vor fi ţinute la sol. Şi i-am spus: „Doamna nu ştiu şi nu mă interesează”. Eu la rândul meu am un contact instituţional cu SRI şi dacă există o asemenea informaţie sunt convinsă că m-ar fi înştiinţat pe mine. Şi am cerut doamnei Mezei să îmi prezinte şi mie numele persoanei de la SRI care a sunat-o să îi spună de aceste curse. Atâta tot. Şi dansa nu mi-a mai răspuns la niciun mesaj. Pentru că era foarte important să vedem dacă cineva încearcă un astfel de lucru să se petreacă înaintea moţiunii. Eu un lucru ştiu sigur, o să cer o situaţie de la Tarom să văd câţi parlamentari au zburat în acea dimineaţă, pentru că rezervări se pot face foarte multe, dar propriu-zis zborului, o să vedem câţi au venit. Şi pe ce cursa au venit, că văd că asta trebuie să investigăm. Eu am văzut că toate cursele au aterizat la timp, nu a fost niciuna întârziată, niciun minut, măcar. (...) eu nu am vrut să aflu, am întrebat-o într-adevăr pe doamna Mezei, care este dată de la ce parlamentari zboară, dacă totul este în regulă, şi dacă îşi fac cursele cum trebuie. Pentru că aflasem şi eu pe surse, că să spun aşa, şi se lamentase toată lumea de la opoziţie că aş opri eu avioanele”, a declarat ministrul.

Cuc spune că a fost contactat de Mădălina Mezei. „Da, dansa m-a contactat, m-a rugat să ne vedem, că trebuie să îmi transmită nişte lucruri foarte importante. Şi mi-a spus „Domnul ministru, sunt anumite…”, eu am spus „Doamna, eu nu am nicio treaba. Să nu cumva să existe vreodată un astfel de lucru să se petreacă în compania Tarom”. Nu aveam eu cum că ministru să anulez cursele de la Tarom....Este interzis să mă întâlnesc cu un director de companie? Doamna Mezei, exact cu o seară înainte, mi-a spus că vrea să-l înlocuiască pe domnul Susanu, mi-a spus dansa, cu unul din piloţi, care acum văd că a ieşit la atac”.

„Nu m-am dus la dansa acasă, mare atenţie...Pe stradă. A venit însoţită de fratele dânsei. Eu ştiu exact ce s-a întâmplat, nu poate să-mi pună mie vorbe în gură sau să-mi spună că s-a întâmplat altceva faţă de ce s-a întâmplat. Una peste altă, eu nu am cerut să se anuleze nicio cursa, unu. Doi la mâna, toate cursele au ajuns la timp. De ce nu a ieşit să facă această declaraţie joi înainte de moţiune, sau joi după moţiune?”, a adăugat Cuc.

„Zvonul acesta cu reţinerea avioanelor la sol a apărut încă de la începutul săptămânii trecute. S-au aruncat tot felul de speculaţii. Eu auzisem de la tot felul de indivizi că vom face filtre în trafic. Eu nu i-am cerut să oprească niciun zbor, nu am vorbit cu niciun pilot. Să iasă un pilot să spună că l-am contactat, sau cineva de la tehnic, că să oprească, să întârzie, să se hotărască doamna Mezei cum a fost. În rest pot să mă întâlnesc oricând cu orice director, să vorbesc absolut orice problema legată de strategia ministerului. Eu va asigur un lucru, indiferent, şi când va fi votul de învestitură, dacă se va ajunge, încă mai am funcţia de interimar până când intră noul guvern, personal o să mă ocup, să văd că toată lumea ajunge la timp. Cursele care se efectuau de dimineaţă plecau de seară din Bucureşti, nu avea ce problema să apară. Eu v-am spus că în general nici nu prea vorbeam cu dansa, vorbeam cu oamenii care sunt competenţi de la Tarom. Păi nu, asta am şi spus, dacă existau elemente vis-a-vis de acest lucru, vis-a-vis de faptul că s-ar fi încercat întârzierea, am vrut să mă asigur că acest lucru nu se va întâmplă”, a spus Cuc.