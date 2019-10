Directorul liceului a pulverizat cu subtanţa folosită pentru stingerea incendiilor în locul în care elevii se adunaseră la ţigară. Zeci de adolescenţi au luat-o la fugă, panicaţi.

Cadrul didactic a confirmat incidentul pentru pressalert.ro, adăugând că este disperat din cauza numărului mare de fumători ai liceului. Profesorul a menţionat că gestul său a fost o glumă şi că nu ştie ce soluţii ar putea găsi pentru a-i determina pe elevi să nu mai fumeze în parcul din incinta liceului: „Pe cei de clasa a XI-a şi a XII-a îi pot exmatricula, dar mi se pare absurd să-i exmatriculez sau să le dau doi, trei la purtare pentru o ţigară”, a declarat cadul didactic.

Directorul a recunoscut că utilizarea extinctorului a fost un gest exagerat pentru situaţia dată:

„Noi, ieri, am avut un exerciţiu de evacuare cu pompierii şi după exerciţiu, nouă, cadrelor didactice, ni s-a făcut un instructaj suplimentar despre folosirea extinctorului. A fost pauză şi copiii s-au dus în pauză. Au venit câţiva elevi mai mici şi un cadru didactic, care mi-au spus că s-au învăţat copiii noştri şi stau la fumat la noi în parc. Am luat extinctorul repede şi m-am dus printre ei şi am pulverizat cumva în sus. Dar să ştiţi că a fost un gest în glumă, nu am avut probleme de niciun fel. Mi-am cerut scuze elevilor şi părinţilor. Nu a fost cu intenţie, nu am vrut să le fac rău. Ştiu că am exagerat, dar pe moment asta a fost reacţia mea. Îmi cer scuze şi îmi pare rău”, ne-a declarat directorul Liceului ”Jean Louis Calderon” din Timişoara.

Momentul a fost filmat şi postat pe Instagram cu descrierea: „Aşa director să tot ai”.