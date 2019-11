Şeful AEP: Nu are cum să existe nicio fereastră în vederea fraudării votului



Preşedintele AEP, Constantin Mituleţu-Buică, a declarat, miercuri, după ce un român din Londra a aratat cum poate fi reutilizat autocolantul Votat, că ”nu are cum să existe nicio fereastră în vederea fraudării votului”, pentru că numărarea voturilor se desfăşoară ca într-o secţie din ţară.



”Nu are cum să existe nicio fereastră în vederea fraudării votului, pentru că acel sticker se deslipeşte destul de greu. Deci nu e posibil să cadă în interiorul buletinului de vot, astfel încât cineva să-l ia să îl pună în altă parte”, a declarat la Digi 24 preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituleţu-Buică.



El a explicat că, deşi mutatul autocolantului este posibilă, din moment ce un alegător a băgat buletinul de vot cu opţiunea pe unul dintre candidaţi plicul pleacă sigilat către ţară.



”Toate buletinele de vot sunt deschise în aceeaşi procedură ca şi în ţară. Procedura de deschidere a urnei e filmată, buletinul de vot e filmat când se citeşte opţiunea alegătorului. Nu există în niciun caz posibilitatea fraudării acestui vot prin corespondenţă, deoarece procedura e într-o secţie de votare care desfăşoară aceleaşi operaţiuni ca la o secţie din ţară”, a mai spus preşedintele AEP.



Un român stabilit în Londra a postat pe pagina sa de Facebook imagini care demonstrează că autocolantul cu menţiunea „Votat” utilizat pentru votul prin corespondenţă se poate dezlipi şi lipi din nou, pentru un alt candidat, astfel votul putând fi fraudat.



Românul din Târgu Neamţ, stabilit în Londra, a postat pe pagina sa de Facebook imagini care arată că autocolantul cu menţiunea „Votat”, folosit pentru votul prin corespondenţă se poate dezlipi şi lipi din nou, fără dificultate, deşi instrucţiunile transmise votanţilor arată că acesta nu poate fi reutilizat.



„Ca la şah! Autocolantul <Votat 2019 > nu se dezlipeste - Mult tare. Cum o dai, cum nu ! Tot cine vrea câştigă! Huuoo”, scrie bărbatul pe Facebook.



Pentru a exemplifica faptul că autocolantul poate fi reutilizat, bărbatul îl lipeşte pe numele unui candidat, apoi îl dezlipeşte şi îl lipeşte pe numele altui candidat, fără ca buletinul de vot sau autocolantul să fie afectate.

Românii din străintate pot vota şi prin corespondenţă, dacă s-au înregistrat pe www.votstrainatate.ro cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă. În diaspora, cei mai mulţi au optat pentru votul prin corespondenţă, respectiv 41.003, iar 38.944 au ales votul la secţii.

Preşedintele AEP Constantin Buică a declarat că votul prin corespondenţă a fost un eşec, fiindcă cele 41 de mii de cereri nu sunt suficiente. Acesta a afirmat că Autoritatea a încercat să informeze cetăţenii, însă perioada a fost limitată.

„Nu sunt mulţumit de votul prin corespondenţă. Am spus de foarte multe ori, votul prin corespondenţă credeam că are un succes, a fost un eşec indiferent indiferent de cât de mult am informat noi cetăţenii, indiferent de câte deplasări am făcut acolo în străinătate în a informa cetăţenii, 41 de mii de cereri nu sunt mulţumitoare. La acest moment deja 17.000 de voturi s-au întors, suntem într-un proces continuu, dar nu este satisfăcător. Cred că dacă s-ar fi introdus şi s-ar introduce şi pentru ţară şi în străinătate, cetăţenii ar fi mai implicaţi să voteze prin corespondenţă”, a declarat Constantin Buică.

Primul tur al alegerilor în străinătate, are loc între 8-10 noimebrie şi 22-24, cel de-al doilea, iar în ţară, primul scrutin are loc pe 10 noimebrie, iar cel de-al doilea, 24.

