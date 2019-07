De exemplu, autoarea cărţii „The Good Mother Myth: Redefining Motherhood to Fit Reality”, Norman Nathman, mama unui băiat de 11 ani, a declarată că discută cu cel mic în mod frecvent despre astfel de subiecte, explicându-i ce înseamnă consimţământul şi controlul asupra propriului corp.

„Deşi urăsc faptul că atât de multe femei sunt abuzate, de fiecare dată când o astfel de situaţie este făcută publică, reprezintă un prilej şi un exemplu de a-i arăta fiului meu că nu contează cine eşti şi cât de bogat eşti, abuzul, precum şi a profita de alte persoane de la serviciu este inacceptabil. Văd că atât de mulţi copii ştiu mai bine decât bărbaţii care au arătat o aplecare faţă de astfel de lucruri şi este foarte ruşinos”, a continuat aceasta.

Lauren Smith Brody, autoarea cărţii „The Fifth Trimester: The Working Mom's Guide to Style, Success, Sanity, and Big Success After Baby”, a mărturturisit că nu a discutat explicit despre abuzul sexual, dar a început să îşi înveţe băieţii ce înseamnă consimţământul şi controlul asupra propriului corp. De fiecare dată când apare o situaţie neplăcută, de violeţă între cei doi fraţii, femeia le atrage atenţia că nu este în regulă să atingi corpul cuiva fără a primi consimţământul, indiferent de situaţie.

„Trebuie să îi învăţăm pe cei mici ce înseamnă limitele”

Tricia Ferrara, autoare a cărţii „Parenting 2.0” şi consilieră profesională licenţiată, a declarat că părinţii ar trebui să-şi înveţe copii despre limite şi putere.

„Încă din prima zi, trebuie să le arătăm copiilor limitele unui anumit tip de relaţie - intimă, profesională, personală - şi faptul că puterea nu înseamnă a domina pe altcineva sau a ameninţa pentru căştig personal. Acest tip de conversaţii sunt cu atât mai importante cu cât în zilele noastre tehnologia amplifică riscul de violare a limitelor, dar şi riscul de abuz”, a declarat consiliera.

Este important să discuţi cu copilul tău

Aceasta pune accentul pe faptul că este important să discuţi, dar, mai ales, este important să discuţi cu copilul tău.

De asemenea, un alt factor important menţionat de Tricia este mediul în care cel mic este crescut. Acesta ar trebui să fie unul în care limitele sunt binecunoscute şi respectate iar puterea este folosită în mod constructiv şi funcţional. Astfel, şansele ca cel mic să înţeleagă mai uşor ce înseamnă un comportament nepotrivit, de exemplu, abuzul, dar şi să-l recunoască şi să îl reclame atunci când este martor sau, mai grav, victimă.

În plus, discuţia despre abuz nu trebuie neapărat să pornească de la un incident, ci de la viaţa lor de zi cu zi: cum sunt trataţi de prieteni, de băieţi, cum sunt prietenii trataţi de alţi băieţi etc.

Este important să poată judeca singuri lucrurile, să îşi formeze propriile păreri

„Lasă-i pe copii să îţi spună ce se întâmplă sau ce cred ei că se întâmplă. Asta ăi va ajuta să îşi creeze singuri o opinie despre un anumit lucru - chiar dacă este vorba pur şi simplu pentru a decie dacă mai vor o bucată de desert după-masă sau altceva mai important. Au nevoie să îşi formeze singuri părerile încă de la o vârstă fragedă”, a adăugat specialista.