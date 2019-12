„Încă din campania electorală se ştia despre aceste aşa zise verificări. Am atenţionat încă de atunci SNSPA să nu se joace cu imaginea mea. Nu am minţit şi nu am dat NICIO declaraţie din care să rezulte că am studii superioare la acel moment. Nu am prezentat SNSPA nicio informaţie eronată sau care să nu corespundă realităţii. Toate diplomele şi CV-ul transmise pentru angajare au fost cele reale. Încadrarea pe post, respectiv anexa la care se face referire a fost ÎNTOCMITĂ de SNSPA, semnată de RECTOR sau în numele lui şi de mine”, scrie Alexandru Cumpănaşu pe Facebook.

Unchiul Alexandrei mai precizează că, din informaţiile pe care le deţine, procurorii verifică întregul proiect derulat de SNSPA, iar acesta depune plângere penală pe numele rectorului Remus Pricopie.

„Dacă nu au fost respectate condiţiile de încadrare, răspunderea aparţine SNSPA care are departamente multiple de verificare a documentelor până la semnarea contractului de muncă. În rest, consider că faţă de plângerea ce o voi depune în perioada imediat următoare, multe surprize vor ieşi la iveală faţă de Remus Pricopie şi o parte din SISTEM care a lucrat chiar în acest proiect! Mai mult decât atât, voi da în judecată SNSPA şi pe Remus Pricopie pentru afectarea imaginii publice în mod eronat şi pentru un concurs de infracţiuni, respectiv denunţ calomnios, fraude din fonduri europene şi fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu”, mai precizează Cumpănaşu.

Imediat după alegerile prezidenţiale, Cumpănaşu spune că a fost audiat de DNA Constanţa, unde a „demontat minciuna SNSPA”.

„M-am prezentat ca un cetăţean normal şi am demontat în integralitate minciuna SNSPA. (...) Nu am primit din partea DNA nicio informaţie precum cea falsă, prezentată în presă. Ultima corespondenţă cu DNA Constanţa a avut loc chiar acum câteva zile şi mi s-a comunicat că nu mai este nevoie de nimic suplimentar pentru a lămuri speţa. Subiectul este ridicol şi în fapt, dacă a existat vreo greşeală aceasta aparţine SNSPA şi rectorului acesteia. Reprezentantul legal al SNSPA a fost audiat la rândul său, dar vad că acea parte din presă care mi-a fost împotrivă în campanie, omite să precizeze acest lucru. (...) Responsabilitatea verificării eventual a respectării condiţiilor aparţine SNSPA şi nu mie ca angajat”, mai scrie acesta.

Ştire iniţială

Alexandru Cumpănaşu ar fi fost pus sub acuzare de procurorii DNA Constanţa pentru fraudă, după ce ar fi minţit că deţine diplomă de studii superioare atunci când a accesat un post de expert într-un proiect european derulat de SNSPA, au precizat, pentru Mediafax, surse judiciare.

Surse judiciare au precizat, pentru Mediafax, că Alexandru Cumpănaşu ar fi fost pus sub acuzare pentru fraudă, după ce ar fi minţit în privinţa studiilor, pentru a lucra, ca expert, într-un proiect european (SIPOCA) derulat de Ministerul Dezvoltării, implementat în parteneriat cu SNSPA.

În luna septembrie a acestui an, SNSPA a decis să verifice legalitatea angajării lui Cumpănaşu în cadrul proiectului SIPOCA, pentru a clarifica situaţia privind studiile lui. La acea vreme, Cumpănaşu a semnat un document potrivit căruia deţine studii superioare.

În funcţie de rezultate, SNSPA a anunţat că vor fi luate măsurile legale impuse.

Verificările SNSPA au fost dispuse după ce, în spaţiul public, au apărut mai multe controverse privind studiile lui Cumpănaşu. În declaraţia de avere publicată pe site-ul Biroului Electoral Central înainte de alegerile pentru preşedinţie, Cumpănaşu figura cu 66.762 lei de la SNSPA.