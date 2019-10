Cumpănaşu spune că a discutat cu Iohannis şi, în urma conversaţiei, a stabilit că preşedintele a „confiscat electoral” drama de la Caracal. În viziunea lui, Iohannis a pierdut deja alegerile prezidenţiale.



„CONFISCAREA ELECTORALĂ A DRAMEI DE LA CARACAL!

Calculele electorale ale unor politruci:



Ieri seară, contra-candidatul Iohannis şi-a pierdut orice brumă de credibilitate şi, practic, a pierdut alegerile prezidenţiale. După discuţia avuta cu mine personal citez: “Domnule Preşedinte, sunteţi ultima noastră speranţă ca familie. Dumneavoastră aţi trecut cazul prin CSAT. Am informaţii vitale despre înălţ demnitari care îl protejează pe Dincă şi despre procurorii DIICOT care refuză să-şi facă treaba”. Iohannis a răspuns: “Domnule Cumpănaşu, să lăsăm procurorii DIICOT să-şi facă treaba. Am toată încrederea în DIICOT. În plus EU NU POT INTERVENI ÎNTR-O ANCHETĂ”. Păi, domnule contra-candidat, să înţeleg că aţi încălcat CONSTITUŢIA aseară, conform propriilor spuse? Ai pentru ce îi cereti mai exact DEMISIA lui BĂNILĂ? Pentru că nu a declarat-o MOARTĂ pe Alexandra in timpul dorit de dumneavoastră? Sau pentru că dezvăluirile mele din ultima vreme (doar 5%) şi cele care mai urmează, vor arunca DIICOT şi statul pe care (NU) l-aţi condus în aer şi ştiţi asta deja?



Dacă la 5% din dezvăluiri, vreţi să plece şeful DIICOT, săptămâna viitoare cine va mai pleca?... În acelaşi timp, poate spuneţi poporului român cum aţi refuzat să-i acordaţi Alexandrei "Ordinul National în grad de Cavaler" pentru curajul dovedit şi trezirea naţiunii române. În schimb, policienii, fără nici un merit, au primit această distincţie. În plus, aţi văzut că scădeţi vertiginos în sondaje şi, din pur calcul electoral, CONSULTANŢII v-au sfătuit să faceţi CEVA, ORICE, ca să vă opriţi scăderea. Doar ca DUMNEAVOASTRĂ L-AŢI NUMIT PE BĂNILĂ, NU EU!



DUMNEAVOASTRĂ AŢI ASISTAT PASIV LA ZECILE DE ABUZURI DIN ACEST CAZ!

DUMNEAVOASTRĂ FACEŢI DIFERENŢIERI ÎNTRE CELE 2 FAMILII, UITÂND CĂ PROCURORII DUMNEAVOASTRĂ AU EMIS MANDAT DE ADUCERE PE NUMELE FAMILIEI MELE.



DUMNEAVOASTRĂ, PRESA ŞI POSTACII DUMNEAVOASTRĂ, ne-au spus să NU mai criticăm DIICOT, că ştiu ei ce fac. Să nu-i supărăm pe ZEI, căci exercităm PRESIUNI asupra JUSTIŢIEI INDEPENDENTE.



Aşa că, de aseară, stimate contra-candidat, aţi pierdut şi bruma de încredere pe care o mai aveaţi la naivii României.

Dumneavoastră sunteţi PATRONUL lui Bănilă şi al acestui sistem care acoperă ADEVĂRUL în cazul fetelor, în loc să îl afle. Dumneavoastră aţi lăsat ţara, din ambiţii şi calcule prosteşti, fără Ministru de Interne, fără Ministru al Justiţiei si acum vreti să CÂŞTIGAŢI CAPITAL ELECTORAL pe drama familiei mele! Mai bine puneţi-vă SUPUŞII să caute şi să găsească fetele.

P.S.: Era să uit, mai am o întrebare: V-aţi arătat preocupat şi îngrijorat de drama copilului ucis de pedofilul olandez, de modul în care DIICOT se ocupă de aflarea adevărului în cazului copiilor Alexandra şi Luiza. Atunci, am o întrebare, stimate contra-candidat: AŢI FOLOSIT ÎN CAMPANIA DE STRÂNGERE DE SEMNĂTURI COPII DE 12-13 ANI?



La 35 de grade afara si plătindu-i cu 70 lei pe zi? Până analizaţi "cu îngrijorare" acest subiect, voi publica eu un filmuleţ!!”, a scris Cumpănaşu pe Facebook.