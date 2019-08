„Saptamana viitoare impreuna cu parintii vom infiinta fundatia "Alexandru Macesanu pentru Curaj si Demnitate Umana" (indiferent ca este in viata sau nu). Nu mai am incredere in multi angajati din statul roman ca acestia pot controla furtul copiilor nostri din licee sau racolarea lor intr-un anturaj care sa-i exploateze. Fundatia va acorda bursele "Alexandra Macesanu pentru Curaj", dar va administra si linia telefonica gratuita la care sa sune anonim parinti si copii pt a raporta orice semn de gasti, clanuri, derbedei care actioneaza in licee sau in preajma acestora. Apelantii vor beneficia de anonimat iar NOI vom face investigatii pe cont propriu, vom dovedi aceste situatii si vom colabora cu Parchetul fara a divulga numele celor care au sunat”, a scris unchiul Alexandrei pe Facebook.

Alexandru Cumpănaşu a mai precizat că procurorii trebuie, în acest moment, să îşi concentreze ancheta pe găsirea Alexandrei şi a Luizei.

„Pana in prezent in judetul Olt NU exista retele infractionale. Chiar ne cred prosti? In fiecare judet exista! Toti oamenii din tara asta stiu cel putin un exemplu”, a mai scris Cumpănaşu.

Specialiştii INML nu au putut identifica niciun profil ADN de pe oasele găsite în pădure, în cazul Caracal, deoarece erau într-o stare de calcinare excesivă, a anunţat, sâmbătă, DIICOT. Procurorii au retrimis INML dispoziţie de refacere a analizei.

În cazul Caracal, au mai fost găsite oase, însă în curtea lui Gheorghe Dincă, identificate de anchetatori la momentul percheziţiilor. Analiza INML a stabilit deja ca oasele din curtea lui Dinca au ADN-ul Alexandrei.