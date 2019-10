"Pornind de la aceste premise normative şi având în vedere că una dintre cerinţele prevăzute de lege care trebuie verificată de Biroul Electoral Central în vederea emiterii deciziei corespunzătoare este cea referitoare la lista susţinătorilor, listă care trebuie să respecte anumite condiţii de fond (trebuie să cuprindă data alegerilor, prenumele şi numele candidatului, precum şi prenumele şi numele, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate şi semnătura alegătorilor care susţin candidatura, declaraţia pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor susţinătorilor) şi condiţii de formă (lista se depune într-un singur exemplar original), Curtea constată că procedura de verificare, sub aspectul termenelor în care se desfăşoară, nu numai că este improprie, dar transformă actul de verificare într-o formalitate care anulează scopul reglementării", arată Curtea Constituţională.

Instituţia mai transmite că atât CCR cât şi Biroul Electoral Central îndeplinesc un rol formal în ceea ce priveşte verificarea dosarelor de candidaţi la alegeri, "nefiind în măsură ca, în termenele fixate de lege, să realizeze un control efectiv şi real cu privire la toate aspectele supuse verificării".

Astfel, judecătorii CCR apreciază că legiuitorul trebuie să reconsidere prevederile Legii 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, "astfel încât să asigure autorităţilor publice implicate în procedura înregistrării candidaturilor la alegerea Preşedintelui României, termenele şi instrumentele proprii unui control efectiv, de natură să satisfacă scopul şi exigenţele impuse de lege".

De asemenea, judecătorii CCR au constatat că articolul care prevede sancţiunea falsului în declaraţii din legea privind alegerea Preşedintelui României nu este corelat cu prevederea corespunzătoare din Codul Penal.

"Curtea observă o deficienţă a normei cuprinse art.27 alin.(3) teza întâi din Legea nr.370/2004 care face trimitere, în ceea ce priveşte sancţiunea penală, la art.292 din Codul penal. Dacă la data adoptării Legii nr.370/2004, Codul penal în vigoare prevedea la art.292 infracţiunea de fals în declaraţii, începând cu data de 1 februarie 2014, noul Cod penal reglementează la art.292 infracţiunea de cumpărare de influenţă, falsul în declaraţii regăsindu-se, în prezent, la art.326. Curtea remarcă că legiuitorul a operat modificări asupra Legii nr.370/2004 ulterior intrării în vigoare a noului Cod penal, completând chiar art.27 cu un nou aliniat, alin.(31), dar a omis să coreleze dispoziţiile legale ale art.27 alin.(1)", arată sursa citată.

CCR mai transmite că procedura de înregistrare a candidaturilor se desfăşoară prea repede, legea stabilind termene foarte scurte, calculate pe ore/zile.

"Procedura de înregistrare a candidaturilor se desfăşoară cu celeritate, legea stabilind termene foarte scurte, calculate pe ore/zile. Astfel, pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege, Biroul Electoral Central are la dispoziţie un termen de maxim 48 de ore, iar pentru soluţionarea contestaţiilor, care se pot formula în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de 48 de ore în care Biroul Electoral Central are obligaţia de a emite decizia de înregistrare sau de respingere a înregistrării candidaturii, Curtea Constituţională are un termen de 2 zile pentru a se pronunţa în mod definitiv asupra cauzei", arată deciziile Curţii.

Biroul Electoral Central a validat 14 candidaturi la alegerile prezidenţiale.

Pe 12 octombrie începe campania electorală. Alegerile prezidenţiale au loc pe 10 noiembrie, urmând ca al doilea tur să fie organizat pe 24 noiembrie. În Diaspora, primul tur de scrutin are loc în perioada 8-10 noiembrie.