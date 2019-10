ORA 12:00 Simularea seismului în Capitală: Într-o situaţie reală, e posibil lucrurile să nu funcţioneze ideal

Cel mai mare exerciţiu de simulare a unui cutremur s-a terminat. Salvatorii din cadrul ISU Bucureşti – Ilfov spun că intervenţia a decurs conform scenariului, dar este posibil ca într-o situaţie reală, lucrurile să nu funcţioneze ideal. „Evacuarea trebuia să se facă mai rapid”, spun pompierii.

Evacuarea trebuia să se facă mai rapid, iar într-o intervenţie reală oamenii nu ar fi avut timp să iasă din clădire purtând plăcuţe pe care era afişat departamentul. Sunt doar două dintre lucrurile care, în cazul unui cutremur real în Capitală, nu s-ar întâmpla ca în cadrul exerciţiului care a avut loc joi, cel mai mare din 2019.

„S-a simulat un cutremur cu intensitate de 7,2 grade pe scara Richter, un exerciţiu care impune implicarea unui număr foarte mare de persoane care se găsesc în aceste clădiri de birouri, peste 2.500 de persoane, fiind cel mai mare exerciţiu din anul 2019. Prezintă anumite particularităţi care fac dificilă intervenţia, inclusiv pentru pompieri, ţinând cont că au rămas persoane care au fost surprinse în interior, unele blocate, altele rănite de prăbuşirea unor elemente de construcţie. (...) Sunt şi observaţii în ceea ce priveşte modul nostru de intervenţie pe care trebuie să le corectăm. Într-un ritm mai alert trebuia să se facă evacuarea, resursele ajung la locul intervenţiei din mai multe unităţi de intervenţie şi toate aceste lucruri trebuie analizate şi găsite soluţiile cele mai bune pentru viitor. Acesta este şi rolul exerciţiului”, a spus, la finalul exerciţiului, Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU Bucureşti – Ilfov.

Reprezentantul ISU a mai spus că este posibil ca într-o situaţie reală lucrurile să nu se întâmple la fel cum s-au întâmplat joi, dar etapele rămân aceleaşi.

„În momentul în care fiecare departament iese din clădire, analizează numărul de oameni pe care îi are şi raportează câţi nu s-au evacuat. (...) Dar într-o situaţie reală există fenomenul de panică, există persoane care nu vor reuşi să se evacueze foarte repede din interior, sunt situaţii cât se poate de certe că lucrurile nu se vor desfăşura la modul ideal”, a mai spus Daniel Vasile.

La rândul său, Adrian Dinu, comandantul Detaşamentului Special de Salvatori din cadrul ISU Bucureşti – Ilfov, a explicat intervenţia cu funicularul, una deosebit de importantă într-o situaţie reală în care scările unei clădiri înalte se prăbuşesc. Dinu a precizat că intervenţia este, pe cât de importantă, pe atât de dificilă.

„Acele scări în urma seismului s-au prăbuşit, potrivit scenariului. Nu am avut acces decât pe faţada clădirii, am urcat cu o echipă de alpinişti, am realizat un dispozitiv de coborâre cu ajutorul funicularului şi ceea ce aţi văzut a fost procedeul în care victima şi cu salvatorul în spate coboară pe aceste două corzi. Înălţimea a fost etajul 5, lungimea tirolianei aproximativ 30 – 40 de metri şi după ce am coborât prima victimă pe targă, victima era imobilizată şi nu se putea deplasa, am avut şi o a doua victimă, care se putea deplasa. Ambele victime sunt în îngrijirea medicilor, pentru tratament şi investigaţii. Este o metodă fiabilă. Noi spunem că până la 100 de metri lungime pentru că atâta avem corzile, dar putem extinde până la 200. Înălţimea nu contează. Riscurile sunt cele care presupun lucrul la înălţime, trebuie să fim asiguraţi şi noi şi victima”, a spus Adrian Dinu.

ORA 10:30 Aproape 2.000 de oameni evacuaţi

Cel mai mare exerciţiu de simulare a unui cutremur a început, joi, în Capitală, iar potrivit scenariului, 20 de oameni sunt blocaţi în clădiri, aceştia fiind în imposibilitatea de a se salva singuri. Alte 1.930 de persoane au fost evacuate.

În jurul orei 10.00, un număr de 1.930 de persoane au fost evacuate, după ce, potrivit scenariului, ar fi avut loc un cutremur puternic.

Scenariul mai arată că 20 de persoane sunt blocate în cele două clădiri unde se desfăşoară exerciţiul, iar pentru salvarea acestora este nevoie de intervenţia mai multor echipaje, inclusiv a scării pentru salvare de la înălţime.

Exerciţiul este desfăşurat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, care arată că verificarea modului de intervenţie în cazul unui seism se realizează periodic, pentru pregătirea efectivelor proprii şi în regim integrat, cu celelalte instituţii care au rol de asigurare a managementului situaţiilor de urgenţă.

Ştire iniţială

Potrivit unui comunicat remis, miercuri, Mediafax de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, cel mai amplu exerciţiu din anul 2019, pentru verificarea modului de răspuns în cazul unui seism se va desfăşura joi, de la ora 10.00.

Acţiunile ce privesc gestionarea situaţiei de urgenţă de către salvatorii din cadrul ISU Bucureşti – Ilfov se vor desfăşura în cel mai mare sediu al unei companii din România, în care îşi desfăşoară activitatea peste 2.500 de angajaţi zilnic.

„Vor fi puse în aplicare procedurile de lucru aferente situaţiilor tactice, care implică stingerea de incendii, salvarea persoanelor surprinse sub dărâmături sau la înălţime, triajul victimelor în puncte medicale avansate, acordarea primului ajutor calificat şi transportul acestora la spitale. Acţiunile pentru intervenţie se vor desfăşura şi cu sprijinul altor instituţii din cadrul Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti”, arată ISU Bucureşti – Ilfov.

ISU menţionează că verificarea modului de intervenţie în cazul unui seism se realizează periodic, pentru pregătirea efectivelor proprii şi în regim integrat, cu celelalte instituţii care au rol de asigurare a managementului situaţiilor de urgenţă.