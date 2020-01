Cutremurul s-a produs în comuna Spulber din judeţul Vrancea. Seismul s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri, în Vrancea, la ora 3:26 şi s-a simţit şi în Bucureşti. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor localităţi: 90 km est de Braşov, 93 km sud de Bacău, 104 km nord-est de Ploiesti, 105 km vest de Galaţi, 108 km NV de Brăila, 153 km nord de Bucureşti, 171 km sud de Iaşi, 178 km N-E de Piteşti, 203 km est de Sibiu, 214 km sud-vest de Chişinău.

M5.2 #earthquake (#cutremur) strikes 105 km W of #Galaţi (#Romania) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/nvSqsvcUk8