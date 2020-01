Philippe Buros, preşedintele Renault în Europa, a oferit un interviu celor de la Automotive News Europe, în care a vorbit despre planul Dacia de a face trecerea de la motoarele pe combustie la cele hibrid / electrice.



Are nevoie Dacia de versiuni electrice în Europa pentru a reduce emisiile de CO2?



PB: Dacia va prelua tot ce înseamnă electrizare de la Renault, va avea maşini complet electrice sau hibride. Este adevărat că azi Dacia nu are o versiune electrică, dar nu este singurul brand din Europa în această situaţie. Cred că toată lumea va trece la maşini electrice, deoarece este un trend în creştere.



Credeţi că Dacia va trebui să aibă emisii reduse, din cauza impactului asupra mediului înconjurător?



Da. Şi clienţii noştri vor cere maşini electrice. Vor dori o Dacia electrică. Dar vor dori să fie mai ieftină decât actualele modele electrice din gama Renault.



Va avea Dacia o versiune a modelului Renault Zoe EV?



Este posibil, dar va trebui să existe aceeaşi diferenţă de preţ ca între Dacia Sandero şi Renault Clio.



Când va scădea preţul unei maşini full-electric, astfel încât Dacia să aibă una în gama sa?



Cred că în doi-trei ani vom avea Dacia electrică.



În general, costurile de producţie au crescut din cauza legislaţiei privind emisiile. Poate Dacia să ofere în continuare „value for money”, ca principal punct de atracţie?



Problema cu legislaţia este că adaugi 1.000-1.500 de euro la costuri. Când e vorba de o maşină de 100.000 de euro, absorbţia se face mai uşor. Când discutăm despre una care costă 8.000-9.000 de euro, discutăm de 10% sau mai mult. Tocmai de aceea avem o întârziere (în privinţa folosirii tehnologiei Renault de către Dacia) şi tocmai de aceea încercăm să aşteptăm cât mai mult, pentru a amortiza tehnologia.



Măsurile de siguranţă şi exigenţa testelor NCAP (de exemplu) vor duce la creşterea costurilor. Cum veţi aborda problema?



Preţurile cresc pretutindeni, dar ne vom asigura că avem o diferenţă de preţ între Dacia şi restul pieţei, să zicem de 20%. Altfel, volumul se va diminua. Dar trebuie să oferim în continuare această „valoare pentru banii daţi” şi să menţinem un echipament high level la un preţ mai mic. Nu e doar o maşină pe patru roţi.



Doriţi să implementaţi şi alte tehnologii de la alianţa Renault-Nissan, cum ar fi cele legate de menţinerea benzii de mers şi ACC (adaptive cruise control)?



Da, dar clienţii noştri nu cer asta. Nevoile lor sunt simple: vor să meargă de la A la B. Vor aer condiţionat, geamuri electrice, servodirecţie, dar nu şi o maşină autonomă, deoarece ei ştiu că nu o vor primi la 10.000 de euro. Când ni se va cere aşa ceva, vom pune tehnologia necesară. Dar vom încerca să amânăm cât mai mult momentul, deoarece, în acel moment, modelul de business al Dacia ar dispărea.



Cine este concurenţa Dacia în Europa? Ar fi Fiat?



Aţi văzut Fiat 500? Este scump. Acelaşi lucru îl spun şi despre Skoda, faţă de Dacia. Suntem singuri în segmentul de piaţă. Ştim că vor creşte preţurile, din cauza legislaţiei, dar vom dori să menţinem diferenţa.



Vin din urmă trenduri scumpe, precum autonomia, mobilitatea ca serviciu şi conectivitatea. Unde vedeţi Dacia peste 5-10 ani?



Trebuie să rămânem în segmentul nostru. Când ai nevoie de o maşină de oraş, dacă ai o Dacia la preţ de Dacia pentru a merge 5 km, atunci putem discuta despre un model de business. Dificultatea reală este reimplementarea unui model de afaceri. Pentru că suntem întrebaţi des: De ce nu vindeţi flotelor? De ce nu vindeţi şcolilor de şoferi? Trebuie să spunem „nu”. Când eşti vânzător de maşini... Este complicat să spui că nu vrei să vinzi o maşină. Dar asta protejează Dacia.