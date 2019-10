„Problema de fond este că suntem în pericol să pierdem un portofoliu valoros, acela al Transporturilor, pentru că al nostru Guvern insistă să trimită la Bruxelles un alt membru al clanului. Dan Nica nu este altceva decât un propagandist al lui Liviu Dragnea. E ridicol să fie prezentat astăzi ca specialist în domeniul transporturilor. E practic o soluţie de rezervă la o idee foarte proastă, ideea cu doamna Plumb”, a declarat Dan Barna, la RFI.

Liderul USR a adăugat că PSD nu mai are legitimitate să propună candidatul României la funcţia de comisar european.

„PSD în momentul de faţă nu mai are legitimitatea să propună comisarul. Am cerut consultări, am cerut dezbateri cu partidele, pentru a putea să trimitem la Bruxelles într-adevăr o personalitate şi onestă şi competentă, pentru că e simpatic aşa, cum doamna Dăncilă îl acuză pe Dacian Cioloş pentru eşecul propunerii pe care chiar dânsa a făcut-o, dar dincolo de asta, Dacian Cioloş este o personalitate apreciată la Bruxelles şi e liderul celui de-al treilea grup europarlamentar, pe când doamna Dăncilă are probleme de credibilitate, împreună cu întregul Guvern, iar ruşinea pe care România a suferit-o prin respingerea comisarului se datorează exclusiv acestui Guvern, care a făcut o propunere imposibil de apărat de către oricine”, a adăugat Barna.

Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, după CEx, că Dan Nica rămâne propunerea pentru funcţia de comisar european, iar dacă se cere, PSD are şi o propunere de rezervă, o femeie, respectiv pe Gabriela Ciot.

Premierul a precizat că o să vorbească şi cu preşedintele Klaus Iohannis şi că, cel mai probabil, propunerile pentru comisar european vor fi trimise până la finalul săptămânii.

Dan Nica a declarat, marţi, după CEx, că nu are nicio problemă de natură penală şi că va explica Comisiei Juridice din PE situaţia dosarelor în care a fost acuzat de corupţie, inclusiv Microsoft. Europarlamentarul PSD a adăugat că toate faptele sunt prescrise de prin anul 2012.

Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a decis, luni, prin vot, că Rovana Plumb şi Laszlo Trocsanyi nu sunt apţi pentru funcţia de comisar european. Comisia a trimis o scrisoare către preşedintele PE.