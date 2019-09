"În momentul în care am făcut acest pas, la sfârşitul acelei perioade pe care am considerat-o ca un mers în armată, mi-am dat seama că dacă nu ne implicăm nu avem cum să avem o schimbare. Eu sunt unul dintre oameni care îşi asumă cu toată energia să contribuie la lucrul acesta. Eu cred că România are nevoie de un preşedinte care să genereze încredere în România. Are nevoie de un preşedinte full-time. Eu îmi doresc să fiu şi o să fiu acel preşedinte care poate să pună temele societăţii în dezbatere exact prin funcţia pe care o are. E nevoie de o reformă constituţională. Sper să putem avea acea majoritate ca să putem face acele reforme. Noi de doi ani şi jumătate am discutat doar de cum scapă Dragnea de puşcărie. Ori lucrul acesta a frustrat oamenii. O să fiu genul de preşedinte foarte activ, care să dea acea încredere. Oamenii au plecat din ţară pentru că nu mai au încredere că România e un loc în care să poţi să îţi creşti copiii", a declarat Dan Barna, în cadrul emisiunii "Gândurile lui Cristoiu".

Barna a evitat să spună câte procente speră că va obţine în primul tur. "Va fi suficient pentru a ajunge în turul doi şi apoi pentru a câştiga funcţia de Preşedinte al României".

Întrebat cum vede schimbarea, liderul USR a indicat: "două criterii – oameni oneşti şi competenţi. Asta înseamnă meritocraţie. Asta înseamnă că nu doar îl schimbi pe Neaga o dată la două luni şi apoi îl aduci înapoi. Asta înseamnă că aduci din Polonia oameni competenţi, îi angajezi şi să facă treabă. Asta înseamnă nu nepotism. Asta înseamnă administrare. Erau directori care erau stupefiaţi că începe să semnez decizii ca secretar de stat şi încep să deblochez lucruri".