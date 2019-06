„Eu, cum a trebuit să fiu prezentă la ultimul Consiliu JAI, câteva întrebări, subiecte au rămas fără răspuns. Neştiind cine sunt specialiştii din conducerea MAI, singurul vinovat de serviciu este Carmen Dan. Pentru orice se întâmplă. (...) A existat o amplă discuţie privind organizarea alegerilor pentru europarlamentare şi referendum.Vă amintiţi de cererea preşedintelui să fim demişi eu şi Meleşcanu. (...) Pentru a nu lungi subiectul, am decis ca informarea privind alegerile din ţară să fie făcută publică azi (luni. n.r.), pe site-ul Ministerului”, a declarat ministrul Carmen Dan.

Potrivit ministrului, în document sunt incluse aspecte „interesante” privind neregulile tabletelor folosite în secţiile de votare.

„Funcţionarea softului nu e nici în competenţa, nici responsabilitatea Ministerului. Aşa cum am comunicat, am transmis o corespondenţă STS şi am vorbit cu directorul general al serviciului când aveam sute de semnalări în sistem privind posibile voturi multiple, dar care nu se confirmau în realitate. Problema nu s-a rezolvatm, ci din contră, până la finalul zilei, am semnalat 9.000 de sesizări. (...) Tot noi suntem pe lista vinovaţilor domnului preşedibnte. Aţi auzit de altă instituţie? Eu nu”, a mai subliniat ministrul de Interne.

Carmen Dan, despre Valea Uzului: A existat o evidentă mobilizare a ultraşilor de ambele părţi