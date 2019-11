Domnule Primar, ce reprezintă Complexul Multifuncţional Caraiman şi ce-l deosebeşte pe acesta de alte centre medicale?



Trebuie să menţionez încă de la început că Sectorul 1 este o zonă administrativă a premierelor. Aşa cum am fost primii care am preluat cheltuielile ce reveneau asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a blocurilor, primii care am început modernizarea lifturilor din blocurile izolate termic exclusiv din bani publici aşa s-a întâmplat şi în cazul Complexul Multifuncţional Caraiman. Situat pe strada Caraiman nr.33 A, acesta este primul centru medical deschis în România de o autoritate locală, pentru a veni în sprijinul persoanelor cu venituri reduse. Centrul beneficiază de aparatură de ultimă generaţie, personal dedicat şi de înaltă calificare care asigură servicii medicale, cu precădere, unei categorii de persoane care altfel cu greu ar avea acces la astfel se servicii medicale.

Vă rog să detaliaţi mai în concret serviciile pe care le oferă Complexul Multifuncţional Caraiman

Primăria Sectorului 1 nu numai că a fost prima administraţie locală care a deschis un astfel de centru dar, în ultimii ani, ne-am îngrijit ca acesta să-şi îmbunătăţească şi să-şi diversifice în mod constant serviciile oferite pacienţilor din Sectorul 1. În prezent, Complexul dispune de 17 cabinete medicale, printre care se numără: ginecologie, oftalmologie, urologie, oncologie, stomatologie, dermatologie, radiologie, cardiologie, imagistică medicală etc. În afară de stomatologie (unde există un cuantum minim de venit/cap de locuitor), toate celelalte specialităţi sunt gratuite pentru locuitorii Sectorului 1. Tot aici au fost deschise un Centru de Recuperare Medicală, care oferă servicii de fizioterapie, kinetoterapie şi reabilitare funcţională, precum şi un Centru de zi Alzheimer, în care pacienţii cu demenţă sau cu alte tulburări neurodegenerative sunt luaţi de acasă de către un echipaj medical, aduşi la centru, îngrijiţi până la ora 18.00 şi transportaţi înapoi la domiciliu.

Domnule primar, care este investiţia de la Complexul Multifuncţional Caraiman cu care vă mândriţi cel mai mult?



Investiţia de la Complexul Multifuncţional Caraiman cu care ne mândrim cel mai mult este şi cea mai recentă investiţie majoră pe care am realizat-o aici. Pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor Sectorului 1, am inaugurat de curând, în cadrul Complexului Caraiman, cel mai performant mamograf din ţară. Acesta realizează mamografii 2D, 3D cu tomosinteză şi cu substanţă de contrast. Doamnele care locuiesc în sectorul 1 pot beneficia de aceste servicii în mod gratuit, pe baza actului de identitate şi a unei trimiteri de la un medic specialist.



Acest centru medical asigură şi servicii medicale la domiciliu?

Sigura că da. Persoanele vârstnice din Sectorul 1 sunt pe lista noastră de priorităţi şi se pot bucura de îngrijire la domiciliu asigurată de cadrele medicale de la Complexul Medical Caraiman. Tot în cadrul complexului există şi ambulanţa socială care transportă pacienţii care au nevoie de asistenţă medicală de urgenţă fie la Complexul Caraiman, fie la altă unitate medicală din Capitală.



Investiţiile la Complexul Multifuncţional Caraiman se opresc aici sau veţi continua?

Fără îndoială că vor continua pentru că oricând este loc de mai bine. Avem şi resursele financiare şi disponibilitatea să investim în continuare în aparatură medicală performantă şi în diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor medicale oferite locuitorilor Sectorului 1. Dar despre acestea voi oferi detalii la momentul potrivit.



Cum pot beneficia locuitorii Sectorului 1 de serviciile Complexului Multifuncţional Caraiman?

Pentru că există multe persoane care apelează la serviciile acestui centru medical, este nevoie de programare. Acestea se pot face fie direct la sediul Complexului Multifuncţional Caraiman fie sunând la numărul de telefon: 021/224.40.73

Cum aţi caracteriza, în câteva cuvinte, Complexul Multifuncţional Caraiman?



Complexul Multifuncţional Caraiman este astăzi un veritabil centru de excelenţă în domeniul asistenţei medicale destinate persoanelor cu venituri reduse şi nu numai. De aceea îi invit pe locuitorii Sectorului 1, care au nevoie de asistenţă medicală de calitate, să apeleze cu încredere la serviciile sale.