Dana Gîrbovan precizează că a fost contactată de premierul Viorica Dăncilă cu propunerea de a prelua Ministerul Justitiei, "mai ales pentru a actiona, in limitele competentei, in vederea combaterii criminalitatii organizate si a traficului de persoane".

"Am acceptat de principiu propunerea, cu conditia de a-mi fi asigurata independenta deplina in exercitarea mandatului si, de asemenea, ca Presedintele Klaus Iohannis sa fie de acord de principiu. Am solicitat acest lucru pentru ca nu doresc ca ministerul sa devina subiect de dispute politice si electorale intre palate, ci discutiile publice sa fie pe gasirea de solutii pentru problemele din justitie. Pe langa problema traficului de persoane si a criminalitatii, justitia are probleme recurente ce nu au fost solutionate, cum sunt cele legate de resursele umane si infrastructura sau de supraaglomerarea instantelor si parchetelor, probleme de prea mult timp neglijate", a scris Dana Gîrbovan, pe Facebook.

CITEŞTE ŞI: CEx PSD Judecătoarea Dana Gîrbovan propusă la Justiţie în locul lui Birchall, Mihai Fifor la MAI, Şerban Valeca - Educaţie / Dăncilă: Am discutat cu Gîrbovan înainte / Premierul: S-ar putea să fac şi alte modificări

Preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România menţionează că e deschisă la colaborare, "in ipoteza in care Presedintele e de acord cu numirea, atat cu toti factorii decizionali, cat si cu toti cei interesati, pentru a avea o justitie independenta, eficienta si respectata in Romania, astfel incat cetateanul sa vada ca drepturile si libertatile sale sunt respectate si protejate".

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, după şedinţa CEx PSD, că social democraţii îi propun pe Dana Gîrbovan la ministerul Justiţiei, pe Şerban Valeca la Educaţie şi pe Mihai Fifor la ministerul Afacerilor Interne.

Propunerile urmează să fie transmise luni preşedintelui Klaus Iohannis.

Barna, despre nominalizare: Un semnal că PSD vrea iar subordonarea Justiţiei



Preşedintele USR Dan Barna a declarat că nominalizarea Danei Gîrbovan la conducerea Ministerului Justiţiei arată că PSD încearcă din nou să îşi subordoneze Justiţia, în contextul în care aceasta a fost o susţinătoare a „reformei iniţiate în favoarea penalilor” de Liviu Dragnea şi Florin Iordache.





„PSD şi-a desemnat astăzi miniştrii cu numerele 72, 73 şi 74. Au ajuns la 74 de miniştri de 3 ani. Dintre cei trei, doamna Gârbovan, propunerea pentru Justiţie, iese în evidenţă. A fost unul dintre cei mai vocali susţinători ai „reformei” iniţiate de Dragnea şi Iordache în Justiţie, în favoarea penalilor din politică”, a scris Dan Barna, vineri, pe Facebook.



Liderul USR mai spune că „numirea doamnei Gârbovan în Guvern este un semnal extrem de îngrijorător că PSD va relua eforturile de a-şi subordona Justiţia. Îi cer preşedintelui Iohannis să nu accepte această numire şi să folosească toate pârghiile pe care funcţia prezidenţială i le oferă pentru a se asigură că PSD nu va reuşi să-şi subordoneze Justiţia”.