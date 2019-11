„PSD duce în aceste zile o campanie furibundă de manipulare şi intoxicare cu mesaje şi minciuni dintre cele mai odioase aşa cum românii au mai trăit-o pe vremea FSN-ului în anii '90 sau chiar la primele alegeri organizate şi fraudate de comunişti în 1947. Nu este nimic adevărat din ceea ce spune PSD despre pensii, salarii, spitale şi aşa mai departe. PSD este un partid "fake" în întregime, cu o ideologie falsă, cu o propagandă mincinoasă nocivă şi cu o parodie de candidat la alegerile prezidenţiale, care se foloseşte în modul cel mai josnic şi cinic de fricile oamenilor. Cu Klaus Iohannis Preşedinte şi cu PNL la guvernare construim şcoli şi spitale, creştem pensiile şi salariile şi puterea lor de cumpărare”, a scris Ionel Dancă, pe Facebook.

El a adăugat că România a pierdut 50 de ani şansa la o dezvoltare democratică europeană din cauza comunismului şi a PSD-ului.

„Din păcate, PSD are în germenii săi de trecut comunist minciuna, manipularea şi oprimarea oamenilor şi a forţelor pro-democratice şi pro-occidentale din societate. Din cauza acestor reziduuri comuniste, care continuă să activeze în PSD, am pierdut 50 de ani şansa la o dezvoltare democratică europeană şi încă 30 de ani de tranziţie sulfuroasă care ar fi trebuit să ne aducă astăzi mult mai departe decât suntem ca societate. România trebuie să scape definitv de PSD. Acest PSD nu trebuie lăsat să-şi revină. Un vot pentru Klaus Iohannis la alegerile de duminică are puterea unei lovituri de -knockout- pentru PSD. #HaiLaVot”, a subliniat Dancă.

Turul doi al alegerilor prezidenţiale are loc pe 24 noiembrie în ţară şi între 22 şi 24 noiembrie în diaspora.