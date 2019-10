”Eu am spus, am vorbit de Secţia Specială, pentru că după cum ştiţi, în spaţiul public au apărut anumite afirmaţii sau unele dintre ele au fost legate de Ministerul Justiţiei, eu am spus că nu vom da nicio ordonanţă de urgenţă în domeniul Justiţiei, nici pentru desfiinţarea Secţiei Speciale, nici pentru alt motiv”, a declarat Viorica Dăncilă.

Ea a apreciat că ”dărâmarea Guvernului presupune, de fapt, şi numirea procurorilor”.

”Categoric că mizele sunt legate şi de aceste lucruri. Dărâmarea Guvernului presupune de fapt şi numirea procurorilor. Ăsta este rolul. Ştiţi foarte bine. Eu nu am spus niciodată că magistraţii sunt numiţi politic, chiar am subliniat că magistraţii nu trebuie să mai fie numiţi politic şi chiar am propus pentru Ministerul Justiţiei o persoană din domeniul juridic. Am vrut să dau un semnal că politicul nu are voie să se implice în domeniul juridic. După cum ştiţi preşedintele României a fost cel care a respins această nominalizare”, a adăugat Viorica Dăncilă.

Reacţia premierului vine după ce Newsweek România a publicat o înregistrare audio, atribuită unei şedinţe a Vioricăi Dăncilă cu parlamentarii PSD, în care premierul le-ar fi vorbit colegilor de partid despre miza justiţiei în rămânerea la guvernare. Ca urmare, şapte membri ai CSM au anunţat, într-un comunicat, că solicită plenului CSM şi preşedintelui Lia Savonea să sesizeze Curtea Constituţională, acuzând-o pe Viorica Dăncilă că, prin declaraţiile făcute, "ştirbeşte în mod grav independenţa autorităţii judecătoreşti" şi "stârneşte îngrijorări extreme cu privire la intenţia de a subordona politic justiţia".