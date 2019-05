„Mai vreau să fac o singură completare, în discuţiile cu primarii am înţeles interesul major pentru codul administrativ, vreau să îi asigur pe toţi primarii indiferent de culoarea politică pentru că vor beneficia toţi, că voi da codul administrativ prin ordonanţă de urgenţă pentru că am convingerea că acesta va duce ordine în sistemul administrativ. Probabil în iunie, iulie (va fi adoptată OUG - n.r.). După alegeri, nu aş vrea să se interpreteze că am dat această ordonanţă. Nu o vom da înainte tocmai pentru a nu crea anumite interpretări, vom da după alegeri”, a afirmat Viorica Dăncilă, marţi la Frasin.

Liderul PSD Liviu Dragnea a spus, recent, că imediat după alegerile europarlamentare din 26 mai, Guvernul va adopta o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului administrativ.

Judecătorii CCR au admis, la începutul lunii noiembrie 2018, sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis şi a Opoziţiei cu privire la Codul administrativ al României. Şeful statului a argumentat că introducerea pensiilor speciale şi articolul privind folosirea limbii minorităţilor în administraţia locală sunt neconstituţionale.