„Spitalul regional de urgenţă din Cluj Napoca, o investiţie estimată la peste 2,5 miliarde de lei, va fi dotată cu aparatură medicală şi echipamente de cea mai înaltă performanţă şi cu heliport. În premieră, noul spital va fi construit în jurul unui concept organizaţional de specialităţi medicale grupate în centre. Are la bază conceptul de clădire verde care presupune o construcţie nouă sustenabilă, durabilă şi va oferi servicii integrate de înaltă calitate pentru pacienţi”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

Premierul a adăugat că Guvernul pregăteşte, de asemenea, aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru unitatea medicală din Craiova.

„Facem paşi importanţi şi în privinţa îmbunătăţirii infrastructurii medicale, zilele trecute am participat împreună cu doamna ministru Sorina Pintea la recepţia spitalului orăşenesc din Mioveni, prima unitate medicală construită în ultimii 30 de ani. Astăzi (luni-nr.) luăm încă o decizie importantă pentru construcţia spitalului regional de urgenţă Cluj Napoca obiectiv ce va duce la îmbunătăţirea condiţiilor medicale pentru întreaga zonă. După ce în luna mai a acestui an am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru spitalul regional de urgenţă Iaşi, astăzi facem acelaşi lucru pentru spitalul regional de urgenţă Cluj Napoca, iar mâine (marţi-nr.) la Craiova se va desfăşura dezbaterea publică pentru obţinerea acordului de mediu necesar construirii spitalului regional din această zonă”, a afirmat Dăncilă.

Totodată, şeful Executivului a susţinut că România va depune cererile de finanţare la Bruxelles pentru construirea spitalelor regionale.

„Aşadar Guvernul României acţionează consecvent, etapă cu etapă pentru construirea spitalelor regionale, cu finanţare europeană şi naţională aşa cum ne-am angajat. Mai departe vom depune cererile de finanţare la Bruxelles şi avem în vedere organizarea procedurilor de licitaţie şi demarare a construcţiei pentru spitalele din Iaşi şi Cluj”, a conchis Dăncilă.