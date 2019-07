21:30 Viorica Dăncilă precizează că, la Sibiu, unde a fost aşteptată de 20 de protestatari, a intrat pe intrarea principală a clădirii în care s-a ales conducerea locală a social-democraţilor: „acolo era intrarea principală, pe partea laterală au stat cei sau manifestat”.



Viorica Dăncilă a ţinut să precizeze, sâmbătă seara, la Sibiu, că a văzut în spaţiul public informaţia potrivit căreia a intrat pe o intrare laterală în clădire, pentru că i-a fost teamă deoarece erau 20 de persoane care protestau.



„Nu, am intrat pe intrarea principală, acolo era intrarea principală, pe partea laterală au stat cei sau manifestat. Să ştiţi că am avut o dorinţă de dialog şi am întrebat dacă vor ceva, dacă vor să vorbească, să solicite ceva. Nu au vrut nimic. Ca de obicei au fost câteva persoane care s-au obişnuit şi care cred că jignirile sau care ţipă mai tare este constructiv pentru această ţară şi pentru acest judeţ. Eu ştiu că aici, la Sibiu, sunt oameni oneşti, paşnici, care preferă dialogul, oameni pe care îi apreciez foarte mult şi cred că astfel de manifestări nu fac bine judeţului respectiv. În România trebuie să aducem normalitate. O bătălie politică trebuie să fie pe proiecte, pe argumente, dar în acelaşi timp trebuie să dăm dovadă de respect, pentru că respectul impune respect. Revin, nu mi-a fost teamă, nu îmi este teamă, nu am să fac niciun pas înapoi pentru că cineva ţipă sau pentru că cineva jigneşte”, a declarat premierul.



Sâmbătă, aproximativ 20 de protestatari au aşteptat-o pe Viorica Dăncilă care participa la alegerile conducerii locale a PSD Sibiu, având pancarte cu mesaje precum „Nu aţi înţeles nimic din alegerile din 26 mai”, „Vasillyca lasă-ne” sau „Guvernul PSD – ALDE – hoţie, prostie, incompetenţă”. Oamenii spuneau că premierul i-a evitat pe protestatari şi a intrat prin alt loc în Centrul Cultural „Ion Besoiu”, unde au avut loc alegerile.

Ştirea iniţială. Aproximativ 20 de protestatari au aşteptat-o pe Viorica Dăncilă care participă la alegerile conducerii locale a PSD Sibiu, având pancarte cu mesaje precum „Nu aţi înţeles nimic din alegerile din 26 mai”, „Vasillyca lasă-ne” sau „Guvernul PSD – ALDE – hoţie, prostie, incompetenţă”.

Premierul a evitat protestatarii şi a intrat prin alt loc în Centrul Cultural „Ion Besoiu”, unde au loc alegerile.

Când au aflat că premierul Dăncilă a evitat să îi întâlnească, protestatarii au scandat „Afară, afară cu PSD din ţară” şi „Demisia”.

Conferinţa pentru alegerea conducerii locale a PSD a început în jurul orei 17.00, în prezenţa premierului Viorica Dăncilă, a miniştrilor Eugen Teodorovici, Roxana Mînzat, dar şi a secretarului general al PSD, Mihai Fifor.

Pentru funcţia de preşedinte al PSD Sibiu există un singur candidat, ministrul Turismului, Bogdan Trif.

La alegeri participă aproximativ 250 de delegaţi din judeţul Sibiu.

La Târgu-Mureş, premierul spunea că va fi aşteptat de „vreo 100 de cetăţeni nu cu intenţii bune”.