„2019 este anul în care Guvernul acordă o atenţie sporită proiectelor de dezvoltare a României, atât în plan local, regional şi naţional. Datele oficiale confirmă creşterea investiţiilor în economie în primul trimestru al acestui an, cu 5.7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Sunt cifre care ne încurajează să continuăm pe acest drum. România a înregistrat în ultimii ani una dintre cele mai mari creşteri economice din UE. Eurostat şi INS ne-au dat recent din nou veşti bune legate de creşterea Produsului Intern Brut (PIB). Avem a doua cea mai mare creştere economică din Uniunea Euroeană, pe primul trimestru al acestui an”, a declarat Viorica Dăncilă, la dezbaterea „Upgrade România: Marile proiecte de investiţii în 2019”.

Ea a adăugat că pentru anul 2019, avansul economic este estimat la 5.5% din PIB.

Guvernul a prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2019, peste 10 miliarde de lei pentru investiţii publice.

„La nivelul Guvernului, avem în vedere mai multe programe de stimulare a investiţiilor care să asigure o dezvoltare armonioasă a regiunilor ţării şi de care să beneficieze cât mai mulţi români. Un prim program este cel pentru stimularea investiţiilor cu imapct major în economie, mecanism prin care în anul 2018 am susţinut proiecte de peste 5,1 miliarde de lei. Pentru 2019 această valoare va fi depăşită. Pentru acest an am prevăzut în buget peste 10 miliarde de euro pentru investiţii publice, în deosebi în infrastructură, educaţie, sănătate. În transporturi au fost deblocate sau începute proiecte importante, aşteptate de români de multă vreme. Pentru investiţiile în sănătate, prioritate a guvernului României, anul acesta am alocat un buget istoric, de peste şase ori mai mare faţă de cel prevăzut anul trecut”, a susţinut Viorica Dăncilă, în cadrul dezbaterii organizate de Trustul DC Media Group.

Şeful executivului a afirmat că peste 280 de unităţi medicale şi 35 de unităţi primiri urgenţe vor fi reabilitate şi modernizate din fonduri europene.

„Din fonduri europene pentru sănătate sunt disponibile 800 milioane euro, din care vom finaliza reabilitarea şi modernizarea a 280 unităţi medicale şi a 35 unităţi de primiri urgenţe. Pe lângă fondurile alocate de la bugetul de stat, tot pentru anul 2019 se adaugă peste 200 milioane euro pentru continuarea construcţiilor şi dotărilor cu echipamente a unităţilor sanitare de ţară în cadrul unui acord de împrumut încheiat cu Banca Mondială”, a precizat Dăncilă.

