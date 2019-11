„Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături în această campanie, mulţumesc fiecărui român care a avut încredere în mine. Sunt milioane de voturi care mă responsabilizează şi îmi dau energia pentru a continua să fac parte, în mod activ, din viaţa politică din România. Rămân, ca şi până acum, alături de femeile social-democrate, alături de fiecare femeie din România care are nevoie de sprijin pentru a-şi face auzită vocea, nevoie de a trăi într-o societate marcată de politici coerente care au la bază principiul egalităţii de şanse”, a scris Viorica Dăncilă, miercuri, pe Facebook.

Aceasta a adăugat că era necesară demisia ei pentru ca noua conducere să îşi poată asuma parcursul viitor şi scorul la alegerile care vor urma.

„Am demisionat de la conducerea Partidului Social Democrat şi cred că a fost un gest firesc, necesar, pentru a permite noii conduceri asumarea parcursului viitor al partidului şi scorul de la alegerile care urmează”, a completat Dăncilă.

În opinia fostului lider al PSD este nevoie de asumarea trecutului.

„Aşa cum am spus întotdeauna, avem nevoie să ne asumăm trecutul, să ştim să ne adaptăm vremurilor şi să muncim pentru viitor. Din luna mai a acestui an, sub conducerea mea, Partidul Social Democrat a crescut. Nu deodată, nu complet, dar a mers înainte. Am speranţa ca noua conducere să continue acest trend, ascultând în permanenţă pulsul societăţii şi întorcându-se de fiecare dată la români”, a conchis fostul premier.

Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a preluat interimar şefia PSD, după ce Viorica Dăncilă a demisionat din funcţie, aproape de finalul unui CEx, marţi, care a durat aproximativ şase ore.