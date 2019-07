„Am văzut aceste lucruri în spaţiul public. Eu am considerat, când a venit propunerea de la doamna ministru Sorina Pintea, că avem nevoie de un specialist, un om care cunoaşte sistemul şi care a mai lucrat acolo. Am cerut demisia. A venit azi dl Vulcănescu. E prea târziu. Deja l-am demis. Într-adevăr în 2012 a existat la DNA un dosar legat de domnul Ciurchea, dar am văzut că nu e nicio acuzaţie la adresa domniei sale. Dacă vor exista acuzaţii, atunci vom lua măsuri. Acum trebuie să vedem dacă aceste acuzaţii sunt întemeiate. Cu siguranţă vom schimba la CNAS, dacă se dovedeşte că domul Ciurchea are aceste acuzaţii. Cred în prezumţia de nevinovăţie. Va fi trimis în judecată, facem o schimbare”, a afirmat Viorica Dăncilă, marţi, la finalul CEx al PSD.

Întrebată dacă este adevărat că Vasile Ciurchea ar fi un apropiat al liderului ALDE Călin Popescu Tăriceanu, premierul a răspuns: „Nu îl cunosc pe domnul Ciurchea. Nu ştiu de cine a fost apropiat sau nu a fost apropiat. Am cerut să vină un om care să rezolve problemele de la acest moment din sistem. Nu am discutat cu domnia sa. Am văzut că acest om a lucrat în sistem şi că este un profesionist”.

Decizia şefului Executivului de numirea a lui Vasile Ciurchea vine după ce Viorica Dăncilă a anunţat că marţi îl demite pe preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, dacă acesta nu îşi va da demisia.

Totodaăti, purtătorul de cuvânt al CNAS, Daniel Osmanovici, a demisionat din funcţie la câteva zile după ce premierul Viorica Dăncilă a cerut demiterea lui în urma declaraţiilor potrivit cărora „oamenii mor şi cu un sistem, şi fără un sistem”.

Declaraţiile au fost lansate în contextul blocajului de peste două săptămâni al sistemului informatic al cardurilor de sănătate. CNAS a anunţat, pe 10 iulie, că platforma informatică a asigurărilor de sănătate este indisponibilă, astfel că toate serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line.

Vasile Ciurchea este cercetat, alături de alţi şefi din cadrul CNAS, de DNA într-un dosar de corupţie în care prejudiciul este estimat la peste 16 milioane de euro. Faptele cercetate de procurori vizează contractele încheiate privind sistemul informatic.