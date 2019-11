„ Pe tot parcursul mandatului, vilele de protocol dedicate preşedintelui vor fi integrate într-un program dedicat copiilor orfani din România. Vor fi deschise pentru copiii orfani din România. Cred că acest lucru este un lucru de normalitate. Trebuie să fim sensibili la cei care au nevoie de sprijinul nostru. Copiii orfani, săraci sunt o prioritate pentru mine”, a spus Viorica Dăncilă, în cadrul unei conferinţe de presă.

Întrebată de ce nu a făcut acest lucru în mandatul său de premier, deoarece aceasta este atribuţia Guvernului, liderul PSD a susţinut că a primit copii orfani la vilele de protocol, însă nu a vrut să facă informaţia publică.

„ Acesta este pentru mine un lucru de suflet, pe care vreau să îl fac. Am făcut acest lucru. Nu am venit să spun public ceea ce am făcut. Sunt anumite lucruri pe care le faci pentru că aşa consideri că trebuie să le faci. Sunt copii care nu văd şi care au făcut vacanţele în vilele din protocol. Nu am venit să spun acest lucru, am făcut pentru că aşa cred”, a subliniat Dăncilă.

Aceasta a adăugat că va fi un preşedinte care va lupta pentru bunăstarea ţării şi va promova creşterea veniturilor românilor.

„Vreau ca fiecare român să ştie că sunt un om pentru care bunăstarea ţării lui este pe primul loc. Am promovat întotdeauna creşterea veniturilor românilor şi asta voi lupta să fac şi de la Cotroceni. Voi lupta contra celor care vor să arunce România în sărăcie. Nu voi promulga nicio lege care să aducă politici de austeritate în România. Vreau ca fiecare român să ştie că sunt un om care îşi iubeşte ţara şi poporul. Ţin cu românii şi cu România. Nu am vorbit niciodată ţara de rău în afara graniţelor ţării şi sunt mândră că sunt român. În pieptul meu bate o inimă românească, simt româneşte şi vreau să aduc oamenii împreună în mandatul meu. Sunt un om cu credinţă şi frică de Dumnezeu, acestea sunt singurele temeri pe care le am în viaţă: frica de Dumnezeu şi teama să nu greşesc cu ceva în faţa românilor, să nu dezamăgesc niciodată atunci când îmi reprezint ţara. Pot sta cu fruntea sus astăzi, pentru că nu am luat nicio decizie împotriva românilor”, a cănchis Dăncilă.

Prezidenţiabilul PSD a afirmat că mandatul său se va baza pe cinci principii.

„Vă promit că voi munci mai mult decât au făcut-o toţi ceilalţi preşedinţi în cei 30 de ani de la Revoluţie. Profilul meu de preşedinte are la bază cinci principii de care nu mă dezic şi de la care nu mp voi abate în cei cinci ani: medierea, implicarea, reforma, interesul public şi transparenţa. Mandatul meu va fi cel al preşedintelui mediator, care înţelege improtanţa echilibrului instituţional şi a bunei funcţionări a societăţii. În primele trei luni de mandat voi chema toate forţele politice la dialog, pentru că obiectivele importante pentru România au nevoie de dialog, au nevoie de consens, de implicarea tuturor forţelor politice din această ţară”, a conchis Dăncilă.