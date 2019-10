”Actualul Guvern a înţeles pe deplin rolul esenţial al agriculturii şi importanţa dezvoltării satului românesc. De la preluarea guvernării, am pus agricultura între priorităţile noastre şi am susţinut ferm acest sector prin toate pârghiile avute la dispoziţie. Am acordat la timp subvenţiile pentru ca dumneavoastră, fermierii, să beneficiaţi de sprijinul de care aveţi nevoie pentru a obţine rezultate cât mai bune”, a declarat Viorica Dăncilă la Forumul Agricultorilor.

Ea a mai spus că, de la preluarea guvernării de către PSD, agricultorii români au beneficiat de fonduri de aproximativ 10,2 miliarde de euro, din care 8,9 miliarde de euro din fonduri europene, ”fapt fără precedent până în prezent”.

”În plus, săptămâna viitoare vom începe plata subvenţiei pentru sprijinul cuplat. Suntem pregătiţi ca până la finalul lunii noiembrie să plătim fermierilor, sub formă de avans, peste 1,4 miliarde de euro.

În urma discuţiilor avute cu reprezentanţii dumneavoastră, am inclus în Programul de guvernare şi am pus în practică o serie de măsuri de sprijinire a fermierilor şi agricultorilor pentru susţinerea produselor româneşti. Amintesc aici Programul pentru tomate, cel pentru creşterea raselor Bazna şi Mangaliţa, sprijinul pentru crescătorii de oi, prin Programul de colectare a lânii, precum şi schema de ajutor de stat pentru apicultori. De asemenea, am investit peste 335 milioane de lei în reabilitarea sistemelor de irigaţii şi antigrindină, esenţiale pentru zona rurală. Am dezvoltat şi extins Programul prin care agricultorii beneficiază de reducerea accizei la motorină, astfel încât să primească acest sprijin şi sectorul piscicol, dar şi cel al cercetării. Am oferit şi oferim în continuare garanţii de stat pentru creditele agricultorilor, o pârghie importantă de susţinere a investiţiilor în satul românesc”, a adăugat premierul.

Ea a reamintit şi de reducerea TVA de la 9% la 5% pentru produsele de înaltă calitate.

”Am stabilit un miliard de euro pentru susţinerea zonei Montane în următorii 10 ani, legislaţia specifică acestui program ambiţios fiind deja adoptată. Este cea mai sigură cale de a susţine prelucrarea produselor tradiţionale şi aducerea lor mai aproape de consumator. Iată, deci, că ultimii ani au fost unii deosebit de buni pentru agricultura românească. Iar dacă privim spre viitor, noi, PSD, suntem singurii care garantăm menţinerea acestor beneficii, prin Pactul Naţional pentru Bunăstarea Românilor, semnat deja de peste 1 milion de oameni”, a mai declarat Dăncilă.

De asemenea, premierul a mai afirmat că Executivul a început un proces de revitalizare a liceelor agricole.

”Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va face investiţii în 58 de licee cu profil agricol, pentru a pregăti fermierii de mâine şi pentru a asigura forţă de muncă bine pregătită. Exact ca în agricultură: pregătim terenul şi sădim seminţele pentru viitor. Rezultatele remarcabile din domeniul agricol ne-au motivat să luăm măsuri de reorganizare a sectorului de cercetare pentru a fi corect finanţat. În mai puţin de 3 ani, am reuşit să contribuim la reorganizarea a 49 de staţiuni si institute de cercetare agricolă, în condiţiile în care, la începutul anului 2017, doar trei staţiuni şi institute din domeniu beneficiaseră de această măsură. În scurt timp vom finaliza procesul de reorganizare din punct de vedere administrativ şi pentru ultimele două institute. Este foarte important să punem la adăpost rezultatul muncii de cercetare în domeniul agricol, să diminuăm dependenţa de importuri şi să asigurăm securitatea alimentară a României. Din aceste considerente, am adoptat recent înfiinţarea unei bănci de resurse genetice vegetale pentru legumicultură, floricultură, plante aromatice şi plante medicinale. Aceasta va fi organizată la Buzău, unde există cel mai vechi bazin legumicol din România şi unde sunt păstrate circa 10.000 de soiuri de seminţe. Să punem în valoare pământul fertil al României prin păstrarea produselor agricole şi a culturilor cu tradiţie la noi! Susţinem modernizarea agriculturii, dar în egală măsură lăsăm loc şi produselor ecologice, cultivate aşa cum le ştim de la părinţii şi bunicii noştri, şi care câştigă din ce în ce mai multă popularitate”, le-a mai spus Viorica Dăncilă agricultorilor.