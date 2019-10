Dăncilă: Vom încerca să formăm o majoritate. Putem avea un alt nume din partea PSD la Palatul Victoria



Viorica Dăncilă a declarat, luni, că în momentul ce şase partide care au votat moţiunea nu pot forma o majoritate parlamentară, PSD-ul va încerca să formeze o majoritate şi să vină cu o propunere de premier, care să formeze un alt guvern.



"În momentul în care şase formaţiuni nu reuşesc să formeze o majoritate, vom încerca să formăm noi o majoritate. Deocamdată suntem în Opoziţie şi îi lăsăm pe cei care au dărâmat acest Guvern să vină cu o soluţie şi cel care trebuei să regleze această situaţie este Iohannis. Îi vom aştepta şi a doua oară cu Guvernul în Parlament. Pornim de bună credinţă că vor reuşi să creeze o majoritate şi să treacă acest Guvern", a decalrat, luni, Viorica Dăncilă.



Preşedintele social-demcoraţilor a adăugat că în PSD există şi alţi colegi care pot prelua funcţia de premier şi că ar putea fi un alt nume desemant la Palatul Victoria.



"În PSD sunt mai multe colege şi colegi care pot fi premier. Eu am fost premier. Acum, dacă reuşesc să ajung la Palatul Cotroceni, bineînţeles că putem avea un alt nume la Palatul Victoria", a conchis Dăncilă.



Ludovic Orban a purtat negocieri săptămâna trecută, cu partidele parlamentare, în vederea susţinerii unui nou Guvern care îl va avea pe el ca premier. Negocierile continuă şi în această săptămână. Ludovic Orban va purta discuţii inclusiv cu ONG-uri, sindicate şi universităţi.

Dăncilă, întrebată despre PNDL: Trebuie să găsim metodele legale, astfel încât să direcţionăm banii



Viorica Dăncilă a afirmat, întrebată de ce nu a aprobat luni Guvernul măsurile pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDL), că trebuie găsite pârghiile legale pentru a putea fi direcţionaţi banii către primării, deoarece Executivul interimar nu poate adopta orice tip de act normativ.



„Trebuie să găsim toate pârghiile legale, astfel încât acest guvern interimar să nu facă nicio greşeală. Vom da PNDL către primării. De ce nu a fost adoptată astăzi (luni - n.r.)?”, a declarat Viorica Dăncilă, la finalul şedinţei grupurilor parlamentare ale PSD, luni, la Parlament.



Chestionată de ce nu a adoptat Executivul măsurile care vizează PNDL, premierul interimar a răspuns: „V-am spus că trebuie să găsim metodele legale astfel încât să putem să direcţionăm aceşti bani. Trebuie să vedem din punct de vedere legal cum direcţionăm aceşti bani către PNDL. Ştiţi foarte bine că sunt acte normative pe care nu le putem adopta, atâta timp cât deţinem interimatul”.



Întrebată dacă Executivul a cerut Comisiei Europene să primească finanţare pentru PNDL 2, prin fonduri europene, Viorica Dăncilă a replicat: „Am văzut şi eu. Cred că s-a cerut. Este foarte bine. Eu nu văd de ce această ştire e luată ca o ştire negativă, pentru că noi vrem şi din bugetul local şi din bugetul european să dezvoltăm şi comunităţile din România. Deci dacă aveam şi o finanţare europeană, o dublam, şi co-finanţare guvernamentală, ajutam cât mai multe comunităţi”.



Referitor la posibile nemulţumiri în rândul primarilor PSD din cauza că ar fi fost alocate sume mai mult către edilii liberali, Viorica Dăncilă a spus că „la această întrebare răspunsul trebuie să îl dea ministrul Finanţelor”.



În discuţiile cu Ministerul Fondurilor Europene, departamentul Comisiei pentru politica Regională şi Urbană (DG Regio) a semnalat faptul că nu este de acord cu integrarea proiectelor de apă finanţate de PNDL, au afirmat surse politice, pentru MEDIAFAX. Nu a fost menţionat un proiect anume.



Îngrijorările REGIO privind astfel de proiecte sunt că nu au fost pregătite în linie cu standardele şi strategia agreată pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM), care deja finanţează o mare parte dintre proiecte.



Mai mult, proiectele de apă din PNDL nu sunt eligibile pentru acest program deoarece beneficiarii sunt municipalităţi, iar programul acoperă doar companiile regionale de apă şi canal, au adăugat sursele citate.

Dăncilă: Impozitarea bacşişului a fost o greşeală pentru că nu a fost discutată



Viorica Dăncilă a declarat, luni, că propunerea legislativă, depusă de Orlando Teodorovici, care prevede impozitarea bacşişului şi includerea acestuia pe nota de plată şi pe bonul fiscal a fost o greşeală. Preşedintele PSD a precizat că această propunere nu a fost discutată în partid.



Întrebată dacă propunerea legislativă depusă de ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a fost o greşeală, Viorica Dăncilă a răspuns: "Da, a fost o greşeală pentru că nu a fost discutată".



Senatul a adoptat, săptămâna trecută, proiectul de lege depus de senatorul PSD Eugen Teodorovici, care prevede impozitarea bacşişului şi includerea sumei denumite "bacşiş" pe bonul fiscal. Propunerea se aplică serviciilor de restaurant, baruri, nivelul bacşişului oferit de client fiind între 0% şi 15%.



Proiectul a fost adoptat de Senat cu 43 de voturi "pentru", 23 de voturi "contra" şi şase abţineri şi urmează să fie dezbătut şi votat în Camera Deputaţilor.

Dăncilă, despre protejarea lui Tăriceanu în Parlament: Cred că a fost o greşeală



Viorica Dăncilă a declarat că a fost o greşeală protejarea preşedintelui ALDE Călin Popescu Tăriceanu, prin respingerea Senatului a cererii DNA pentru începerea urmăririi penale.



Întrebată dacă protejarea lui Călin Popescu-Tăriceanu, în cazul începerii urmăririi penale a liderului ALDE, a fost o greşeală a PSD, Viorica Dăncilă a răspuns: "Cred că da. Eu nu am fost parlamentar, deci nu am votat".



Pe 3 iunie 2019, Senatul a respins solicitarea DNA de începere a urmăririi penale în cazul lui Călin Popescu-Tăriceanu. Cererea DNA a fost respinsă cu 38 de voturi "pentru" şi 71 "împotrivă".



Fostul preşedinte al Senatului era acuzat că a primit mită, indirect, 800.000 de dolari.

Dăncilă, despre draftul MCV

”Mă astept ca, din punct de vedere al evaluării actului de guvernare, raportul MCV să fie pozitiv. Din punct de vedere al guvernului României, din punct de vedere al meu ca premier, eu consider că nu am greşit din punct de vedere juridic şi sper ca raportul MCV să respecte acest lucru”, a declarat Viorica Dăncilă.

Ea a mai spus că desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie ”nu ţine de guvern”.

”Dacă vă amintiţi a fost un referendum în care guvernul nu mai are voie să dea ordonanţe de urgenţă şi am spus de fiecare dată că nu o să permit nimănui din guvern, cu atât mai puţin am să fac eu acest lucru, să intervenim în actul de Justiţie. Eu nu-mi asum să fac nimic în care să fie interferenţa politicului în Justiţie. Noi suntem un guvern politic. Acţiunea noastră ar fi o acţiune politică în Justiţie”, a adăugat premierul interimar.

Draftul raportului MCV la adresa României va fi publicat la începutul acestei săptămâni, potrivit anunţului ministrului Justiţiei, Ana Birchall.